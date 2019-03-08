أهداف مباراة القادسية ضد الأهلي.. 1/1 (فيديو)

سجل المهاجم البرازيلي بيسمارك فيريرا، الهدف الأول في المباراة التي تجمع ناديه القادسية مع الأهلي، في الجولة الـ 23 من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء هدف بيسمارك فيريرا في الدقيقة 31، من ركلة حرة سددها بقوة في مرمى ياسر المسيليم.

وتعادل أديرلان سانتوس للأهلي في الدقيقة 37.

ويملك الأهلي 37 نقطة في المركز الخامس، في حين حصد القادسية 24 نقطة ويحتل المركز الحادي عشر.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز القادسية 2/0 سجلهما هارون كمارا.

ويبحث الأهلي عن فوز الأول، بعد أن خسر مرتين وتعادل مرة في آخر 3 مباريات في الدوري السعودي.

وحقق الأهلي الفوز 8 مرات، في حين فاز القادسية مرتين، في آخر 10 مباريات بينهما في الدوري السعودي.