موعد مباراة الهلال والوحدة اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يلاقي نادي الهلال منافسه الوحدة، اليوم الجمعة، على استاد جامعة الملك سعود، في ضمن منافسات الجولة الـ 23 من الدوري السعودي للمحترفين.

وتقام مباراة الهلال والوحدة الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، 19:30 بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة على قناتي KSA Sports 2 HD وDawri Plus 1 HD.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وفي رصيده 55 نقطة من 17 فوز و4 تعادلات، في حين خسر مرة وحيدة، في حين يملك الوحدة 35 نقطة ويقبع في المركز السادس على لائحة الترتيب.

وانتهت مباراة الدور الأول بفوز الهلال 3/0، علمًا أن الهلال فاز في آخر 10 مباريات جمعته الوحدة في الدوري السعودي.

ويعود آخر فوز للهلال على الوحدة في الدوري السعودي إلى سبتمبر 2006.

ويسعى الهلال لتحقيق الفوز السادس على التوالي في الدوري السعودي، في حين وحقق الوحدة فوزين وتعادل تعادل مرة وخسر مرتين في آخر 5 مباريات في المسابقة.

وتأتي المباراة قبل أيام من مواجهة الهلال مع الدحيل القطري في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.