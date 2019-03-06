كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن مواعيد مباريات ربع ونصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

كما أعلنت اللجنة عن بعض التغييرات على موعد آخر مباراتين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

لجنة المسابقات قررت إقامة مباريات دور الثمانية ضمن مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين يومي الإثنين والثلاثاء 1 و 2 أبريل.

???? | لجنة المسابقات تحدد مواعيد مباريات ربع ونصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وتجري تغييرًا على مواعيد مباريات آخر جولتين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان . pic.twitter.com/Wt22BlsuTp — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) March 6, 2019

ويلتقي الاتحاد أمام الباطن في جدة يوم الإثنين 1 أبريل، وفي اليوم نفسه يواجه النصر نادي الجيل، وأخيرًا الاتفاق أمام نادي الهلال.

وفي اليوم التالي 2 أبريل يلتقي التعاون أمام الوحدة في آخر مباريات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في بريدة.

كما اعتمدت اللجنة إقامة مباراتي دور الأربعة بالبطولة يوم السبت الموافق 27 أبريل، والتي سيتحدد على ضوئها طرفا المباراة النهائية على الكأس، وسيتم تحديد موعدها لاحقًا.