”المسابقات“ تحدد مواعيد مباريات ربع ونصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

”المسابقات“ تحدد مواعيد مباريات ربع ونصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

المصدر: فريق التحرير

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن مواعيد مباريات ربع ونصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

كما أعلنت اللجنة عن بعض التغييرات على موعد آخر مباراتين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

لجنة المسابقات قررت إقامة مباريات دور الثمانية ضمن مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين يومي الإثنين والثلاثاء 1 و 2 أبريل.

ويلتقي الاتحاد أمام الباطن في جدة يوم الإثنين 1 أبريل، وفي اليوم نفسه يواجه النصر نادي الجيل، وأخيرًا الاتفاق أمام نادي الهلال.

وفي اليوم التالي 2 أبريل يلتقي التعاون أمام الوحدة في آخر مباريات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في بريدة.

كما اعتمدت اللجنة إقامة مباراتي دور الأربعة بالبطولة يوم السبت الموافق 27 أبريل، والتي سيتحدد على ضوئها طرفا المباراة النهائية على الكأس، وسيتم تحديد موعدها لاحقًا.

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