الوحدة يُقصي النادي الأهلي من كأس خادم الحرمين الشريفين بركلات الترجيح (فيديو)

تأهل نادي الوحدة إلى الدور ربع النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين، بعد أن حوّل تأخره أمام الأهلي إلى تعادل، ليحتكم الفريقان إلى الوقت الإضافي، وركلات الترجيح، التي ابتسمت لأبناء مكة.

وحسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة الوقتين الأصلي والإضافي للقاء الأهلي والوحدة، الذي أقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، قبل أن يفوز الوحدة 3-1 بركلات الترجيح.

وتقدم الأهلي بهدف نظيف وقّع عليه دجانيني تافاريس في الدقيقة 40، قبل أن يتعادل روملو أوتيرو للوحدة قبل النهاية بخمس دقائق قبل أن يحسم الوحدة ركلات الترجيح.

الهدف الأول لنادي ⁧#الوحدة⁩ سجله اللاعب أوتيرو في الدقيقة 85

الأهلي 1 : 1 الوحدة

⁧#الاهلي_الوحدة⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/xWQ5BN61QA — دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٣ يناير ٢٠١٩

الهدف الأول لنادي #الأهلي سجله اللاعب ديجانيني تفاريس في الدقيقة 40

الأهلي 1 : 0 الوحدة#الاهلي_الوحدة #دوري_بلس pic.twitter.com/LtCqxLZnFs — دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٣ يناير ٢٠١٩

ومرة أخرى بدأ الأهلي ركلات الترجيح بشكل جيد عندما أنقذ ياسر المسيليم الركلة الأولى من ماركوس جيلرمي لاعب الوحدة بعدما هز تافاريس الشباك.

لكن محمد عواد حارس الوحدة أنقذ الركلة الثانية من عثمان الحاج وجعل فيصل درويش النتيجة 1-1.

ثم رد القائم والعارضة ركلتي المخضرم حسين عبد الغني العائد للأهلي وزميله باولو دياز فيما نفذ ريناتو شافيز وأوتيرو ركلتيهما بنجاح ليتأهل الوحدة.

وفي نفس السياق أكملت فرق: الاتفاق، والتعاون، والوحدة، عقد فرق ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، اليوم الأربعاء.

وفاز فريق الاتفاق بأربعة أهداف مقابل هدف واحد على القيصومة، على ملعب نادي الباطن.

وسجل أهداف الاتفاق فخر الدين بن يوسف في الدقيقتين 10 و72، ومحمد الكويكبي في الدقيقة 15، وهزاع الهزاع في الدقيقة 61، بينما سجل فؤاد سلامي هدف القيصومة الوحيد في الدقيقة 55.

ومن جانبه نجح التعاون في الفوز بثلاثة أهداف نظيفة على الشباب على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

ووقّع على أهداف التعاون ربيع سفياني، وهيلدون أغوستو، من ركلة جزاء، وإبراهيم الزبيدي في الدقائق 10 و41 و45 على التوالي.

وباتت الفرق المتأهلة إلى ربع النهائي، هي: الهلال، والاتفاق، والتعاون، والوحدة، والنصر، والجيل، والاتحاد، والباطن.

وسيلتقي الهلال مع الاتفاق، بينما سيلعب التعاون مع الوحدة، وسيلتقي الفائزان في نصف النهائي.

وعلى الجانب الآخر، سيلعب النصر مع الجيل، وسينتظر الفائز من تلك المواجهة المتأهل من لقاء الاتحاد والباطن في نصف النهائي الثاني.