أهداف مباراة الأهلي والوحدة.. 1/1 (فيديو)

تقدَّم دجانيني تفاريس لاعب النادي الأهلي السعودي بهدف على منافسه الوحدة الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفي الدقيقة 41 استلم تفاريس الكرة، وسدّد أرضية فشل محمد عواد حارس الوحدة في التصدي لها.

الهدف الأول لنادي #الأهلي سجله اللاعب ديجانيني تفاريس في الدقيقة 40

الأهلي 1 : 0 الوحدة#الاهلي_الوحدة #دوري_بلس pic.twitter.com/LtCqxLZnFs — دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٣ يناير ٢٠١٩

وتعادل أوتيرو للوحدة في الدقيقة 85، وقبل نهاية اللقاء بخمس دقائق.

وفاز الأهلي في 4 من آخر 5 مباريات رسمية أمام الوحدة، بينها الفوز 4/0 في نوفمبر 2016، وكانت جميعها في الدوري السعودي.

والأهلي هو أكثر الأندية تتويجًا بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، برصيد 13 لقبًا، آخرها العام 2016، في حين أحرز الوحدة اللقب مرتين عامي 1975، و1966.

وتأهلت أندية: النصر، والهلال، والاتحاد، وباطن، والجيل، إلى دور الـ8، في حين تستكمل مباريات دور الـ16 بمواجهة الأهلي مع الوحدة، والقيصومة مع الاتفاق، والتعاون مع الشباب.