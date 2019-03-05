ما الخطأ الذي ارتكبه نادي النصر السعودي في دوري أبطال آسيا؟ (فيديو)

فاز الوصل الإماراتي على ضيفه النصر السعودي 1-صفر أمس الاثنين، في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

أحرز فابيو ليما هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء، في الدقيقة الـ 62 من المباراة التي أقيمت على ملعب زعبيل في دبي.

وفي المجموعة ذاتها تعادل زوب أهان الإيراني مع ضيفه الزوراء العراقي دون أهداف، في المباراة التي أقيمت في أصفهان.

وبهذا يحتل الوصل صدارة المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، متقدمًا على زوب أهان والزوراء ولكل منهما نقطة واحدة. ويتذيل النصر السعودي الترتيب دون نقاط.

ومن المقرر إقامة الجولة الثانية يوم الـ 11 من مارس/ آذار الجاري.

وقال ماجد عبدالله أسطورة النصر عن المباراة :“في مباراة النصر كان عنوان الشوط الأول هو الأخطاء، والفريق لم يتحسن إلا بعد الهدف، ومتأكد أن ركلة الجزاء غير صحيحة“.

ويرى خالد الرشيدان، أن مدرب النصر أخطأ في عدم ضم اللاعب المغربي المتألق نور الدين أمرابط لقائمة الفريق في البطولة الآسيوية، وكذلك في عدم استبدال الحارس بلاعب يخدم في وسط الملعب أو الشق الهجومي“.

خالد الرشيدان لـ #الوقت_الأصلي :

المدرب أخطأ في عدم ضم اللاعب مرابط في البطولة الاسيوية وكذلك في عدم استبدال الحارس بلاعب يخدم في وسط الملعب او الشق الهجومي ..#الوصل_النصر #دوري_أبطال_آسيا#الوقت_الأصلي_على_SBC pic.twitter.com/pLe10dp7Ib — برنامج الوقت الأصلي (@Alwaqt_alasly) March 4, 2019

واتفق ماجد عبدالله مع الرشيدان وقال لبرنامج ”الوقت الأصلي“ :“عبدالرزاق حمد الله لا يمكن أن يقدم شيئًا بمفرده، اختيار الأجانب في البطولة الأسيوية لم يكن جيدًا من المدرب فيتوريا“.

ماجد عبدالله لـ #الوقت_الأصلي :

عبدالرزاق حمد الله لا يمكن أن يقدم شيء بمفرده ،، اختيار الأجانب في البطولة الأسيوية لم يكن جيد من المدرب فيتوريا ..#الوصل_النصر #دوري_أبطال_آسيا#دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان#الوقت_الأصلي_على_SBC pic.twitter.com/HDzCLrdKNx — برنامج الوقت الأصلي (@Alwaqt_alasly) March 4, 2019

ويمكن لنادي النصر أن بعدل قائمة اللاعبين الأجانب إذا ما تأهل لدور ال16.