تزكية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عضوًا بالمكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي

قرر المجلس الأولمبي الآسيوي، تزكية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة السعودية ليكون عضوًا بالمكتب التنفيذي للمجلس لمدة 4 سنوات مقبلة، حسب ما نقلته صحيفة ”الرياضية، اليوم الأحد.

وكان المكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي، أعلن عن ترشيح السعودي أحمد عيد لعضوية المكتب التنفيذي في مجلس الاتحاد الدولي ”فيفا“ خلفًا للعضو المستقيل الماليزي عبدالله سلطان عبدالله، للفترة المتبقية حتى الـ 5 من يونيو المقبل.

ويعد أحمد عيد ثاني سعودي يحصل على عضوية المكتب التنفيذي في ”فيفا“ بعد الراحل عبدالله الدبل، كما يعد عيد أول رئيس اتحاد سعودي منتخب خلفًا للأمير نواف بن فيصل، إذ تولى عيد رئاسة اتحاد كرة القدم السعودي من عام 2012 إلى العام 2016.