عبدالعزيز بن تركي الفيصل: الهيئة العامة للرياضة لن تتدخل في عمل أي اتحاد

أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة الجديد بالمملكة العربية السعودية، أنه لن يتدخل في عمل أي اتحاد أو نادٍ.

وقال الفيصل في مداخلة هاتفية مع فضائية “العربية”: إن الهيئة لن تتدخل في عمل أي اتحاد رياضي، كونه مؤمنًا بالتخصص وكل مسؤول عن عمله.

وأضاف: “في حال طلب أي اتحاد التدخل والدعم سنقوم بعمل اللازم”.

وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد أصدر أمرًا ملكيًا، صباح الخميس، بإعفاء تركي آل الشيخ من رئاسة الهيئة العامة للرياضة، وتعيينه رئيسًا لهيئة الترفيه، وتعيين الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسًا للهيئة العامة للرياضة.

وأثنى رئيس الهيئة الجديد على الدعم الذي يتلقاه من الأمير محمد بن سلمان، قائلًا: “ولي العهد لا يبخل في دعم أي فعالية كبيرة أو صغيرة، ستستمر السعودية في استضافة البطولات والمحافل الرياضية العالمية”.