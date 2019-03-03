تقارير.. نادٍ وحيد رفض تقليص عدد المحترفين الأجانب بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان

كشفت تقارير صحفية، أن الأندية المشاركة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وافقت على تقليص عدد اللاعبين الأجانب في كل فريق لمصلحة الكرة السعودية.

وحسب ما نقلت صحيفة ”الاقتصادية“، فإن الأندية وافقت على تقليص عدد اللاعبين المحترفين إلى 5 أو 6 لاعبين، فيما عدا نادي الشباب الذي طالب باستمرار اللاعبين الأجانب الثمانية.

يذكر أن لؤي السبيعي، القائم بأعمال رئيس اتحاد القدم بدلاً من المستقيل قصي الفواز، يحق له اتخاذ قرار تخفيض عدد اللاعبين الأجانب، وليس كما يتردد أن صلاحياته تقتصر على تسيير الأعمال لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.

وجاءت مطالبات اتحاد الكرة بدعوة الأندية لأخذ رأيها في تقليص الأجانب، بسبب المستوى الذي ظهر عليه المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم الماضية وكأس آسيا، إضافة لغضب الجماهير ورؤيتهم بأن هذا العدد يضر الكرة السعودية.