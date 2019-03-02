ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية مباريات الجولة 22 (صورة)

اقتنص فريق الوحدة، السبت، تعادلًا قاتلًا من مضيفه الباطن بهدف لكل منهما، في ختام مباريات الجولة الـ22 للدوري السعودي لكرة القدم.

تقدم الباطن بهدف عن طريق التونسي زياد العونلي في الدقيقة 80 من زمن اللقاء.

وعاد الوحدة بهدف التعادل القاتل عبر التونسي عصام الجبالي من ضربة جزاء في الدقيقة 90+3 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة، يحتل الوحدة المركز الـ6 برصيد 35 نقطة، والباطن المركز الـ14 برصيد 19 نقطة.

وفي نفس الجولة، تغلب الفيحاء على ضيفه الحزم بهدف دون رد.

وأحرز هدف اللقاء الوحيد، نواف الصبحي في الدقيقة 52 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد الحزم عند 23 نقطة في المركز الـ12 بفارق 4 نقاط عن الفيحاء المتفوق بفارق الأهداف على الباطن.

ويتصدر المسابقة فريق الهلال برصيد 55 نقطة بفارق 6 نقاط عن النصر.

ويعد الهلال أكثر الأندية تتويجًا ببطولة الدوري السعودي بإجمالي 15 لقبًا، بينما يحتل فريقا النصر واتحاد جدة المركز الثاني برصيد 8 ألقاب لكل منهما.