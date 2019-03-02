الفيحاء يتقدم خطوة مهمة.. والوحدة يقتنص تعادلًا قاتلًا من الباطن في الدوري السعودي (فيديو)

تقدم الفيحاء خطوة مهمة للأمام في الدوري السعودي للمحترفين، بفوزه 1-صفر على مستضيفه الحزم، اليوم السبت.

ورفع الفيحاء رصيده إلى 19 نقطة في المركز 13 ليتأخر بفارق أربع نقاط ومركز واحد عن الحزم.

جاء هدف الفيحاء والمباراة الوحيد في الدقيقة 52 عبر نواف الصبحي، بضربة رأس إثر تمريرة عرضية متقنة من ركلة حرة نفذها زميله عبدالكريم القحطاني.

وفي مباراة أخرى، تعادل الباطن 1-1 مع ضيفه الوحدة ليتراجع للمركز 14 برصيد 19 نقطة، بينما ظل الوحدة في المركز السادس برصيد 35 نقطة من 22 مباراة.

ووضع زيد العونلي الباطن في المقدمة قبل النهاية بعشر دقائق، لكن في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع أدرك عصام جبالي التعادل للوحدة من ركلة جزاء.