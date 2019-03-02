#كلنا_بيرجوفيتش.. جمهور نادي الاتحاد السعودي يدعم اللاعب الصربي ضد الانتقادات

#كلنا_بيرجوفيتش.. جمهور نادي الاتحاد السعودي يدعم اللاعب الصربي ضد الانتقادات

المصدر: فريق التحرير

قررت جماهير نادي الاتحاد السعودي دعم لاعبها ألكسندر بيرجوفيتش، عبر تدشين هاشتاغ باسم ”#كلنا_بيرجوفيتش“، عقب الهجوم عليه بسبب عدم الظهور بالشكل المنتظر خلال الفترة الماضية.

إدارة نادي الاتحاد كانت قد تعاقدت مع المهاجم الصربي بيرجوفيتش لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وجاء التعاقد بعقد يمتد لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، وذلك بعد أن اجتاز الفحص الطبي الذي خضع له في مدينة دبي الإماراتية الشهر الماضي.

وانتظرت جماهير العميد حضورًا قويًا للاعب في مباراة ديربي جدة التي أقيمت أمام النادي الأهلي، مساء أمس، إلا أنه لم يُقدم أفضل ما لديه، كما أن اللاعب لم يضع أي بصمة تهديفية مع الفريق حتى الآن، لتخرج عليه فئة غاضبة من جماهير الفريق.

ويعاني ”النمور“ من ضعف خط الهجوم، بجانب المستوى المتواضع للغاية الذي يقدمه بيرجوفيتش في المباريات، في ظل حاجة الاتحاد الماسة للنقاط الثلاث في كل مباراة؛ لتفادي منطقة الخطر المؤدية بشكل رسمي إلى دوري الدرجة الاولى وخوض مباراة ملحقية على أقل تقدير.

وعاتب مغرد اتحادي الجمهور بعد تعليقاتهم المسيئة على حساب اللاعب على إنستغرام، قائلًا: ”قفل التعليقات بسبب تهكم بعض الجماهير للأسف، أي لاعب في هذه الفترة يحتاج للدعم ولا غير الدعم

الإحباط لا هو من صالح اللاعب ولا هو من صالح الفريق، لازم ندعم أي لاعب“.

وقال حساب باسم ”عاشق الاتحاد“: بإذن الله راح يكسر الدنيا“.

وأشار آخر: ”دعمنا عكايشي ودعمنا كهربا في سوئهم وقفت على بيرجوفيتش اللي كسرنا عقده بـ10 ملايين يورو؟ وأضف على ذلك أنه مهاجمنا الوحيد.. خلونا نعطيه فرصة ونصبر عليه ونشوف.. في هذا الوقت لا بد من الدعم ولا غيره.. تكفون خلونا هادين ولا نحطمه زيادة بدل ما ندعمه“.

وقال محمد الحربي: ”من ملاحظة مقاطع الفيديو، اللاعب يمتاز بالتحرك، التسديد، وعيوبه البطء ويحتاج لاعبين يساندونه، هو مهاجم صندوق من الدرجة الأولى، لكن في الاتحاد دوره مخفي لأن مافي أحد يسانده“.

وشدد آخر: ”نصبر عليه ما لعب إلا 3 مباريات أساسي وأنا أشوفها غير كافية للتأقلم بالنسبة للفترة الشتوية نصبر عليه لاعب كبير وكويس أتوقع المباراة المقبلة له كلمة“.

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