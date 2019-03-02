كلنا_بيرجوفيتش.. جمهور نادي الاتحاد السعودي يدعم اللاعب الصربي ضد الانتقادات

قررت جماهير نادي الاتحاد السعودي دعم لاعبها ألكسندر بيرجوفيتش، عبر تدشين هاشتاغ باسم ”#كلنا_بيرجوفيتش“، عقب الهجوم عليه بسبب عدم الظهور بالشكل المنتظر خلال الفترة الماضية.

إدارة نادي الاتحاد كانت قد تعاقدت مع المهاجم الصربي بيرجوفيتش لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وجاء التعاقد بعقد يمتد لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، وذلك بعد أن اجتاز الفحص الطبي الذي خضع له في مدينة دبي الإماراتية الشهر الماضي.

وانتظرت جماهير العميد حضورًا قويًا للاعب في مباراة ديربي جدة التي أقيمت أمام النادي الأهلي، مساء أمس، إلا أنه لم يُقدم أفضل ما لديه، كما أن اللاعب لم يضع أي بصمة تهديفية مع الفريق حتى الآن، لتخرج عليه فئة غاضبة من جماهير الفريق.

ويعاني ”النمور“ من ضعف خط الهجوم، بجانب المستوى المتواضع للغاية الذي يقدمه بيرجوفيتش في المباريات، في ظل حاجة الاتحاد الماسة للنقاط الثلاث في كل مباراة؛ لتفادي منطقة الخطر المؤدية بشكل رسمي إلى دوري الدرجة الاولى وخوض مباراة ملحقية على أقل تقدير.

وعاتب مغرد اتحادي الجمهور بعد تعليقاتهم المسيئة على حساب اللاعب على إنستغرام، قائلًا: ”قفل التعليقات بسبب تهكم بعض الجماهير للأسف، أي لاعب في هذه الفترة يحتاج للدعم ولا غير الدعم

الإحباط لا هو من صالح اللاعب ولا هو من صالح الفريق، لازم ندعم أي لاعب“.

#كلنا_بيرجوفيتش

قفل التعليقات بسبب تهكم بعض الجماهير للاسف

اي لاعب في هذي الفترة يحتاج للدعم ولا غير الدعم

الاحباط لاهو من صالح اللاعب ولا هو من صالح الفريق

لازم ندعم اي لاعب هذي اللي من الواجب نسويه pic.twitter.com/DQyslI3IBC — ابوفيصل الجهني (@faisal6102) March 2, 2019

وقال حساب باسم ”عاشق الاتحاد“: بإذن الله راح يكسر الدنيا“.

وأشار آخر: ”دعمنا عكايشي ودعمنا كهربا في سوئهم وقفت على بيرجوفيتش اللي كسرنا عقده بـ10 ملايين يورو؟ وأضف على ذلك أنه مهاجمنا الوحيد.. خلونا نعطيه فرصة ونصبر عليه ونشوف.. في هذا الوقت لا بد من الدعم ولا غيره.. تكفون خلونا هادين ولا نحطمه زيادة بدل ما ندعمه“.

#كلنا_بيرجوفيتش دعمنا عكايشي ودعمنا كهربا في سوءهم وقفت على بريجوفيتش الي كسرنا عقده ب ١٠ مليون يورو؟ واضف على ذلك انه مهاجمنا الوحيد .. خلونا نعطيه فرصه ونصبر عليه ونشوف .. في هالوقت لابد من الدعم ولا غيره .. تكفون خلونا هادين ولانحطمه زياده بدل ماندعمه — ???????? (@ss__e48) March 2, 2019

وقال محمد الحربي: ”من ملاحظة مقاطع الفيديو، اللاعب يمتاز بالتحرك، التسديد، وعيوبه البطء ويحتاج لاعبين يساندونه، هو مهاجم صندوق من الدرجة الأولى، لكن في الاتحاد دوره مخفي لأن مافي أحد يسانده“.

من ملاحظة مقاطع الفيديو، اللاعب يمتاز ب التحرك، التسديد، وعيوبه البطء و يحتاج لاعبين يساندوه، هو مهاجم صندوق من الدرجة الاولى، لكن في الاتحاد دوره مخفي لان مافي احد يسانده #كلنا_بيرجوفيتش — Mohammed Alharbi (@big7falcon) March 2, 2019

وشدد آخر: ”نصبر عليه ما لعب إلا 3 مباريات أساسي وأنا أشوفها غير كافية للتأقلم بالنسبة للفترة الشتوية نصبر عليه لاعب كبير وكويس أتوقع المباراة المقبلة له كلمة“.