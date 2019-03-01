مهاجم نادي الاتحاد السعودي يتحدث عن العقم التهديفي الذي أصابه‎

قال الصربي ألكسندر بريغوفيتش مهاجم ناي الاتحاد السعودي أن عودة سييرا أحدثت صدمة إيجابية للفريق مشدداً على أنهم كانوا الأقرب للفوز.

وتعادل الاتحاد مع الأهلي بهدف لكل فريق، في قمة جدة بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الجمعة فيما أحكم الهلال قبضته على الصدارة بالتغلب 2-1 على الفيصلي بفضل ثنائية سيباستيان جيوفينكو.

وتقدم الاتحاد بضربة رأس قوية من البرازيلي رومارينيو في الدقيقة 70 لكن الفرحة لم تدم طويلا بعد أن تعادل الهداف السوري السومة بركلة خلفية مذهلة بعد ثماني دقائق.

وعجز الاتحاد عن تحقيق أول فوز له في جدة هذا الموسم ويظل في وضع حرج مع وجوده بمنطقة الخطر في المركز 14 برصيد 16 نقطة بينما يبقى الأهلي في المركز الخامس ولديه 37 نقطة.

وعن العقم التهديفي الذي صابه منذ انضمامه للعميد قال في تصريحات صحفية بعد المباراة: ”لن أستسلم وسأعود للتسجيل“.