ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد هدف عمر السومة الرائع في شباك الاتحاد (صورة)

أحرز الدولي السوري عمر السومة واحدًا من أروع الأهداف هذا الموسم خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد في ديربي جدة الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1.

وسجل السومة هدفه في شباك الاتحاد خلال الدقيقة 77 بعد أن تلقى كرة ساقطة استقبلها بصدره، وأسكنها بضربة خلفية مزدوجة في شباك الاتحاد.

ورفع السومة رصيده إلى 15 هدفًا.

الهدف الأول لنادي ⁧#الاهلي⁩ سجله اللاعب عمر السومة في الدقيقة 78

الأهلي 1 : 1 الاتحاد

⁧#دوري_كأس_الامير_محمد_بن_سلمان⁩

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⁦https://t.co/DAhJsLKC4i pic.twitter.com/YdD1Q0qDMC — دوري بلس (@dawriplusksa) ١ مارس ٢٠١٩

وسجل الكاميروني ليندر تاوامبا ثلاثية، ليقود نادي التعاون إلى فوز كبير 4-1 على الاتفاق، مواصلًا عروضه القوية في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، بعد أن ارتقى للمركز الرابع، أمس الخميس.

وسجل تاوامبا هدفه السادس في آخر ثلاث مباريات ليرفع رصيده إلى 18 هدفًا، ويتخطى الفرنسي بافتيمبي غوميز في ترتيب هدافي الدوري مهاجم الهلال، صاحب الـ17 هدفًا.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي كاملًا: