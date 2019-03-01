شاهد هدف عمر السومة العالمي خلال مباراة الاتحاد والأهلي (فيديو)

سجل عمر السومة، لاعب النادي الأهلي، هدفًا رائعًا أمام الاتحاد، في المواجهة التي جمعت الفريقين، اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ”الجوهرة المشعة“، ضمن الجولة الـ22 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعادل السوري عمر السومة للأهلي عند الدقيقة“78″، من ضربة خلفية مزدوجة رائعة، بعد أن تقدم الاتحاد عن طريق البرازيلي روماريينهو عند الدقيقة ”70“.

ولجأ حكم المباراة إلى تقنية الفيديو للتأكد من عدم لمس الكرة لأيدي السومة، وتأكد ثم احتسب هدفًا للأهلي.

نتيجة المباراة رفعت رصيد الأهلي إلى 37 نقطة في المركز الخامس، فيما ارتفع الاتحاد بنقاطه إلى 16 نقطة وما زال في المركز الخامس عشر ”قبل الأخير“.