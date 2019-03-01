أهداف مباراة الاتحاد والأهلي.. 1/1 (فيديو)

نجح رومارينيو في وضع نادي الاتحاد في المقدمة، وأحرز الهدف الأول لفريقه في شباك الأهلي، خلال مباراة الفريقين بالدوري السعودي.

واستغل رومارينيو ارتباك دفاع الأهلي، وسدد رأسية قوية فشل حارس الأهلي في التصدي لها، وذلك في الدقيقة 70، ولكن لم يفرح الاتحاد طويلًا حتى أحرز عمر السومة هدف التعادل من ضربة مزدوجة خلفية رائعة.

الهدف الأول لنادي ⁧#الاتحاد⁩ سجله اللاعب رومارينهو في الدقيقة 70

الاهلي 0 : 1 الاتحاد

⁧#دوري_كأس_الامير_محمد_بن_سلمان⁩

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⁦https://t.co/DAhJsLKC4i pic.twitter.com/tzdsOcsJDt — دوري بلس (@dawriplusksa) ١ مارس ٢٠١٩

???? فيديو للهدف الأول لنادي #الأهلي سجله اللاعب : عمر السومه في الدقيقة 78

الأهلي 1 : 1 الاتحاد #الأهلي_الاتحاد pic.twitter.com/HG9oaRWaK2 — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ١ مارس ٢٠١٩

ويحتل الاتحاد المركز الخامس عشر وقبل الأخير برصيد 15 نقطة، وحصد الفريق 3 انتصارات و6 تعادلات و12 هزيمة وسجل الاتحاد 21 هدفًا واستقبل 35 هدفًا.

وتبدو ظروف الفريقين متناقضة، فالأهلي ينافس على التواجد في القمة، بينما يخوض الاتحاد معركة من أجل البقاء بالدوري السعودي في أول مهمة تحت قيادة مديره الفني التشيلي لويس سييرا العائد لقيادة العميد مجددًا بعد رحيل الكرواتي سلافين بيليتش.

يحتل الأهلي المركز الخامس برصيد 36 نقطة بقيادة مدربه الأوروغواياني خورخي فوساتي، وحصد الفريق 11 انتصارًا و3 تعادلات و7 هزائم وسجل الفريق 43 هدفًا واستقبل 30 هدفًا. ويعد السوري عمر السومة هداف الفريق برصيد 14 هدفًا.

والتقى الأهلي نظيره الاتحاد منذ إطلاق دوري المحترفين 21 مرة منذ موسم 2008/2009 وفاز الأهلي في 9 مواجهات مقابل 6 انتصارات للاتحاد و6 تعادلات.

ولم يفز الاتحاد بلقاء الديربي في الدوري منذ 7 أعوام كاملة حين تغلب بهدف نايف هزازي يوم 29 مارس 2012، ولكنه خلال الأعوام السبعة فاز بنتيجة 1/0 في نصف نهائي دوري أبطال آسيا العام 2012، وأيضًا بنتيجة 3/2 في نصف نهائي كأس ولي العهد العام 2016.