الكشف عن المرشحين لمنصب رئيس الاتحاد الآسيوي.. منافسة عربية كبيرة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، القائمة النهائية للمرشحين للمناصب الآسيوية للدورة الانتخابية ”2019-2023″، بعد مراجعتها من قبل اللجنة الانتخابية بالاتحاد القاري، واعتماد لجنة المراجعة في الاتحاد الدولي للعبة للمرشحين لمقاعد ”فيفا“، وفقًا لقانون الاتحاد الآسيوي ”الطبعة 2018“.

ونشر الاتحاد بيان بموقعه الإلكتروني قال فيه: ”يؤكد الاتحاد الآسيوي اليوم على القائمة النهائية للمرشحين الذين سيخوضون الانتخابات في مؤتمر الاتحاد الآسيوي 29 في كوالالمبور بماليزيا في 6 أبريل (نيسان) 2019.

وفي 31 أكتوبر 2018، تم إخطار الاتحادات الأعضاء بأن انتخابات أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي (المدة 2019-2023) ستعقد في مؤتمر الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي 29.

وجرى منح الجمعيات الأعضاء حتى منتصف الليل في 6 ديسمبر 2018 لتقديم ترشيحاتهم وفقًا للمتطلبات المنصوص عليها في قوانين الاتحاد الآسيوي (الطبعة 2018)، وقانون الانتخابات الآسيوي (الطبعة 2018) للمناصب التالية:

رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ونائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والنواب الخمسة لرئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، و6 أعضاء في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، من بينهم عضوة من عضوات المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي، و5 عضوات في المكتب التنفيذي، من بينهن واحدة تصبح عضوة في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، و9 أعضاء إضافيين في المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

واعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الترشيحات التالية:

منصب الرئيس

-رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ونائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم: الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة (البحرين)، ومحمد خلفان مطر سعيد الرميثي (الإمارات)، وسعود عبد العزيز المهندي (قطر).

النواب الخمسة لرئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم:

(غرب آسيا): قصي بن عبد العزيز الفواز (السعودية)، وسعود عبدالعزيز المهندي (قطر)، وهاشم حيدر (لبنان).

(وسط آسيا): سيميتاي سلطانوف (قرغيزستان)، ومهدي تاج (إيران).

(جنوب آسيا): مخدوم سيد فيصل صالح حيات (باكستان).

(جنوب شرق آسيا): داتو حاجي حامدين بن حاجي محمد أمين (ماليزيا)، والدكتور تران كووك توان (فيتنام)، و زاو زاو (ميانمار).

(شرق آسيا): جانباتار إمغالانباتار (منغوليا)، ومونغ جيو تشونغ (كوريا الجنوبية)، والدكتور تو زهاوكاي (الصين).

-6 أعضاء في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم

من بينهم عضوة من عضوات المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي: سعود عبد العزيز المهندي (قطر)، وخالد عوض الثبيتي (السعودية)، وماريانو آرانيتا جونيور (الفلبين)، ومونغ جيو تشونغ (كوريا الجنوبية)، ، والدكتور دو زهاوكاي (الصين)، وبرافول باتيل (الهند)، وكوزو تاشيما (اليابان)، ومهدي تاج (إيران).

5 عضوات نسائيات في المكتب التنفيذي

بينهن واحدة تصبح عضوة في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم:

(غرب آسيا): سوزان الشلبي (فلسطين).

(جنوب آسيا): محفوظة أكثر كيرون (بنغلادش)، ومريم محمد (المالديف).

(جنوب شرق آسيا): كانيا كيوماني (لاوس).

(شرق آسيا): هان أون جيونغ (كوريا الشمالية).

– 9 أعضاء إضافيين في المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم:

(غرب آسيا): عبد الخالق مسعود أحمد (العراق)، والدكتور حميد محمد الشيباني (اليمن)، ولؤي إبراهيم السبيعي (السعودية)، والشيخ سالم سعيد سالم الوهيبي (عمان)، والمهندس مروان بن غليطة (الإمارات) وهاشم حيدر (لبنان).

(وسط آسيا): سعيد علي رضا آغازادة (أفغانستان).

(جنوب آسيا): ارونا دو سيلفا (سريلانكا) وكارما تسيرينج شيربا (نيبال) واوجين تسيتشوب (بوتان).

(جنوب شرق آسيا): داتو حامدين بن حاجي محمد أمين (ماليزيا) وجوكو دريونو (إندونيسيا) ولي بون اون وينستون (سنغافورة) وكريس نيكو (أستراليا) والجنرال سوميوت بومبانمونج (تايلاند) والدكتور تران كووك توان (فيتنام).

(شرق آسيا): جانباتار امجالانباتار (منغوليا) ومونج جيو تشونج (كوريا الجنوبية) وفوك كاي شان اريك (هونج كونج) وفالنتينو سان جيل (جوام) وكوزو تاشيما (اليابان).