انتقادات واسعة لخليل جلال رئيس لجنة الحكام السعودية بعد مباراة النصر والشباب‎ (شاهد)

هاجمت جماهير نادي الشباب السعودي خليل جلال، رئيس لجنة الحكام باتحاد كرة القدم، بسبب ما أسمته ”الظلم“ الذي تعرض له فريقها أمام النصر في قمة مباريات الجولة الـ 22 من الدوري السعودي للمحترفين.

واتهم عدد من النقاد والجماهير جلال بمحاباته لنادي النصر، واستشهدوا بوقائع قديمة تؤكد محاباته للفريق العاصمي.

ونشر بسام اللحياني الإعلامي بصحيفة ”الجزيرة“ السعودية صورًا للكرة وهي خارج الملعب، بالإضافة إلى اصطدامها بيد مدافع النصر، وكتب تحتها ”لا تعليق“.

كما نشر الإعلامي ”حمود البقمي“ تغريدة قال فيها: ”مع رئيس لجنة الحكام الجديد خليل جلال، نوعية الحكام الأجانب لك عليها، تقنية الفار مع بعض الفرق تاخذ خفوه، ويبون منافساتنا تتطور، ترى هذي اللقطة تسببت في هدف للنصر“، ونشر صورة للكرة وهي ترتطم بيد مدافع النصر وتخرج من الملعب.

مع رئيس لجنة الحكام الجديد #خليل_جلال

نوعية الحكام الاجانب لك عليها

تقنية الفار مع بعض الفرق تاخذ خفوه.

ويبون منافساتنا تتطور

⬇️ ترى هذي اللقطه تسببت في هدف للنصر#الشباب_النصر pic.twitter.com/Qd7Sc5Ew73 — حمود البقمي (@h_albogami) ٢٨ فبراير ٢٠١٩

ونشر المغرد فيصل تغريدة سخر فيها من الحكم، وقال إن خروج الكرة خارج الملعب هي أحد التوسعات الجديدة في ملعب الملك فهد.

وهاجم العديد من الجماهير رئيس لجنة الحكام في التغريدات التالية:

#النصر_الشباب

صدق او لاتصدق

منذ تولي خليل جلال لرئاسة اللجنة

هذه ثالث مباراة للنصر لم يتم استخدام تقنية الفار فيها !! pic.twitter.com/z29XRvOnBb — مدحت شلبي (@medhatshlaby) ٢٨ فبراير ٢٠١٩

ألغاء ميثاق الشرف بسبب النصر ..

طلب تعديل جدول الدوري بسبب النصر ..

لم يتم ايقاف الدوري بسبب النصر ..

تم ابعاد الحكام الاماراتين بسبب النصر ..

تم ابعاد كلاتنبيرغ بسبب النصر ..

تم تعيين خليل جلال بسبب النصر ..

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واليوم صارت المهزله التحكميه للاسف ؟!!!! pic.twitter.com/APoQj2a3NU — كونان الهلالي (@20_rayann) ٢٨ فبراير ٢٠١٩

مهزلة ورا مهزلة ورا مهزلة

احترموا اسم دورينا ، فهو يحمل اسم غالي علينا ، خليل جلال يجب اللحاق ب قصي الفواز فوراً ، خسرت المهنة وكسبت رضا اصحاب الضجيج .. #الشباب_النصر — A.Alhatem (@alhatem_ahmed) ٢٨ فبراير ٢٠١٩

بركات خليل جلال وضع سماً للفار ..

لو سعود السويلم حكماً لا صفر بأن الكورة خارج المستطيل ..

#الشباب_النصر pic.twitter.com/se5ARZwjTi — فهد الذهبي (@ALHILAL1_FR) ٢٨ فبراير ٢٠١٩

عاد خليل جلال ورجع الفساد لدوري حكم فاشل يدير لجنة حكام وتقنية الفار #خليل_جلال_يعبث_بالدوري

. pic.twitter.com/R38jugtLU6 — #صداره_بس (@nV19fHFvIwuT5ue) ٢٨ فبراير ٢٠١٩

كما انفعل المدرب سموموديكا، المدير الفني لنادي الشباب السعودي، على حكم مباراة فريقه أمام النصر، خلال المباراة التي جمعت الفريقين.

واعترض مدرب الشباب على الهدف الذي سجله المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر بضربة رأس، بعد كرة مرتدة من الحارس فاروق بن مصطفى، حيث أكد أن لاعب النصر أعاق الحارس الشبابي.

????| لقطة انفعال مدرب #الشباب ”سوموديكا“ على حكم المباراة بعد نهاية الشوط الأول .#الشباب_النصر pic.twitter.com/Rnfhynoz6d — KSA SPORTS (@riyadiyatv) ٢٨ فبراير ٢٠١٩

وحقق نادي النصر فوزًا صعبًا على مضيفه الشباب بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الخميس، على ملعب الملك فهد الدولي في قمة الجولة الـ22 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدين النصر بالفوز إلى مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمدالله الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 38 من الشوط الأول.

النتيجة رفعت رصيد النصر إلى 49 نقطة، مستمرًا في مطاردة الهلال صاحب الصدارة بـ52 نقطة.

وبقي الشباب عند 40 نقطة محتفظًا بالمركز الثالث في جدول الترتيب.

وسيواجه الشباب نظيره الفيصلي، الخميس المقبل، فيما يستضيف النصر نظيره الاتفاق 8 مارس المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ23.