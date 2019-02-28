انتقادات واسعة لخليل جلال رئيس لجنة الحكام السعودية بعد مباراة النصر والشباب‎ (شاهد)

انتقادات واسعة لخليل جلال رئيس لجنة الحكام السعودية بعد مباراة النصر والشباب‎ (شاهد)

المصدر: فريق التحرير

هاجمت جماهير نادي الشباب السعودي خليل جلال، رئيس لجنة الحكام باتحاد كرة القدم، بسبب ما أسمته ”الظلم“ الذي تعرض له فريقها أمام النصر في قمة مباريات الجولة الـ 22 من الدوري السعودي للمحترفين.

واتهم عدد من النقاد والجماهير جلال بمحاباته لنادي النصر، واستشهدوا بوقائع قديمة تؤكد محاباته للفريق العاصمي.

ونشر بسام اللحياني الإعلامي بصحيفة ”الجزيرة“ السعودية صورًا للكرة وهي خارج الملعب، بالإضافة إلى اصطدامها بيد مدافع النصر، وكتب تحتها ”لا تعليق“.

كما نشر الإعلامي ”حمود البقمي“ تغريدة قال فيها: ”مع رئيس لجنة الحكام الجديد خليل جلال، نوعية الحكام الأجانب لك عليها، تقنية الفار مع بعض الفرق تاخذ خفوه، ويبون منافساتنا تتطور، ترى هذي اللقطة تسببت في هدف للنصر“، ونشر صورة للكرة وهي ترتطم بيد مدافع النصر وتخرج من الملعب.

ونشر المغرد فيصل تغريدة سخر فيها من الحكم، وقال إن خروج الكرة خارج الملعب هي أحد التوسعات الجديدة في ملعب الملك فهد.

وهاجم العديد من الجماهير رئيس لجنة الحكام في التغريدات التالية:

كما انفعل المدرب سموموديكا، المدير الفني لنادي الشباب السعودي، على حكم مباراة فريقه أمام النصر، خلال المباراة التي جمعت الفريقين.

واعترض مدرب الشباب على الهدف الذي سجله المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر بضربة رأس، بعد كرة مرتدة من الحارس فاروق بن مصطفى، حيث أكد أن لاعب النصر أعاق الحارس الشبابي.

وحقق نادي النصر فوزًا صعبًا على مضيفه الشباب بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الخميس، على ملعب الملك فهد الدولي في قمة الجولة الـ22 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدين النصر بالفوز إلى مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمدالله الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 38 من الشوط الأول.

النتيجة رفعت رصيد النصر إلى 49 نقطة، مستمرًا في مطاردة الهلال صاحب الصدارة بـ52 نقطة.

وبقي الشباب عند 40 نقطة محتفظًا بالمركز الثالث في جدول الترتيب.

وسيواجه الشباب نظيره الفيصلي، الخميس المقبل، فيما يستضيف النصر نظيره الاتفاق 8 مارس المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ23.

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