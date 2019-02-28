مباراة الشباب والنصر.. هل ظلم الحكم الفريق الشبابي؟ (شاهد)

مباراة الشباب والنصر.. هل ظلم الحكم الفريق الشبابي؟ (شاهد)

المصدر: فريق التحرير

أثار حكم مباراة النصر والشباب في قمة مباريات الجولة الـ 22 من الدوري السعودي للمحترفين الجدل بسبب قراراته خلال اللقاء.

ونشر بسام اللحياني الإعلامي بصحيفة ”الجزيرة“ السعودية صورًا للكرة وهي خارج الملعب، بالإضافة إلى اصطدامها بيد مدافع النصر، وكتب تحتها ”لا تعليق“.

كما انفعل المدرب سموموديكا، المدير الفني لنادي الشباب السعودي، على حكم مباراة فريقه أمام النصر، خلال المباراة التي تجمع الفريقين.

واعترض مدرب الشباب على الهدف الذي سجله المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر بضربة رأس، بعد كرة مرتدة من الحارس فاروق بن مصطفى، حيث أكد أن لاعب النصر أعاق الحارس الشبابي.

وحقق نادي النصر فوزًا صعبًا على مضيفه الشباب بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس على ملعب الملك فهد الدولي في قمة الجولة الـ22 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدين النصر بالفوز إلى مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمدالله الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 38 في الشوط الأول.

النتيجة رفعت رصيد النصر إلى 49 نقطة، مستمرًا في مطاردة الهلال صاحب الصدارة بـ52 نقطة.

وبقي الشباب عند 40 محتفظًا بالمركز الثالث في جدول الترتيب.

وسيواجه الشباب نظيره الفيصلي الخميس المقبل، فيما يستضيف النصر نظيره الاتفاق 8 مارس المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ23.

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