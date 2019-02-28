مباراة النصر والشباب.. مدرب ”الفريق الشبابي“ ينفعل على حكم اللقاء لهذا السبب (فيديو)

انفعل المدرب سموموديكا، المدير الفني لنادي الشباب السعودي، على حكم مباراة فريقه أمام النصر، خلال المباراة التي تجمع الفريقين في قمة مباريات الجولة الـ 22 من الدوري السعودي للمحترفين.

واعترض مدرب الشباب على الهدف الذي سجله المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر بضربة رأس، بعد كرة مرتدة من الحارس فاروق بن مصطفى، حيث أكد أن لاعب النصر أعاق الحارس الشبابي.

????| لقطة انفعال مدرب #الشباب ”سوموديكا“ على حكم المباراة بعد نهاية الشوط الأول .#الشباب_النصر pic.twitter.com/Rnfhynoz6d — KSA SPORTS (@riyadiyatv) ٢٨ فبراير ٢٠١٩

الهدف الأول لنادي النصر سجله اللاعب عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 38

الشباب 0 : 1 النصر#الشباب_النصر#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان#دوري_بلس pic.twitter.com/9g4Xi3CAvw — دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٨ فبراير ٢٠١٩

ويملك النصر 46 نقطة في المركز الثاني، بفارق 6 نقاط عن الهلال متصدر جدول الترتيب، في حين يملك الشباب 40 نقطة في المركز الثالث.

وفي آخر 5 مباريات بين الفريقين، حقق النصر الفوز 4 مرات (كانت متتالية)، في حين تعادلا مرة وحيدة، ويعود آخر فوز للشباب على النصر إلى مايو 2016، عندما فاز 2/1.

وهذه المباراة رقم 22 بين النصر والشباب في تاريخ دوري المحترفين، إذ تمكن الشباب من تحقيق الانتصار في 8 مرات سابقة من أصل 21، وحضر التعادل في 7 مواجهات، فيما فاز النصر في 6 مباريات.