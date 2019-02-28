هدف مباراة النصر والشباب.. عبدالرزاق حمدالله يتقدم للعالمي (فيديو)

سجل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله الهدف الأول، في المباراة التي تجمع ناديه النصر مع الشباب في قمة مباريات الجولة الـ 22 من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء هدف عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 38، بضربة رأس بعد كرة مرتدة من الحارس فاروق بن مصطفى.

???? فيديو للهدف الأول لنادي #النصر سجله اللاعب : عبدالرزاق حمد الله في الدقيقة 38

الشباب 0 : 1 النصر #الشباب_النصر pic.twitter.com/7ZkVnOb0hN — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ٢٨ فبراير ٢٠١٩

ويملك النصر 46 نقطة في المركز الثاني، بفارق 6 نقاط عن الهلال متصدر جدول الترتيب، في حين يملك الشباب 40 نقطة في المركز الثالث.

وفي آخر 5 مباريات بين الفريقين، حقق النصر الفوز 4 مرات (كانت متتالية)، في حين تعادلا مرة وحيدة، ويعود آخر فوز للشباب على النصر إلى مايو 2016، عندما فاز 2/1.

وهذه المباراة رقم 22 بين النصر والشباب في تاريخ دوري المحترفين، إذ تمكن الشباب من تحقيق الانتصار في 8 مرات سابقة من أصل 21، وحضر التعادل في 7 مواجهات، فيما فاز النصر في 6 مباريات.