مباراة النصر والشباب.. شاهد لحظة إصابة سلطان الغنام (فيديو)

تعرّض سلطان الغنام لاعب نادي النصر لإصابة بدت قوية في رأسه، بعد اصطدام مع مبارك بوصوفة لاعب نادي الشباب، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الـ 22 من الدوري السعودي للمحترفين.

وحاول سلطان الغنام استخلاص الكرة من بوصوفة، لكن قدم الأخير اصطدمت برأس الغنام، وتلوى اللاعب على أرضية الملعب، وبدا كأن الاصطدام كان قويًا.

وانتهت المباراة بفوز النصر 1/0 سجله المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله بضربة رأس في الدقيقة 38.

ورفع الفوز رصيد النصر إلى 49 نقطة، ليعزز موقعه في المركز الثاني، ويتأخر بـ 3 نقاط عن الهلال المتصدر، الذي لعب مباراة أقل.

في حين تجمد رصيد الشباب عند 40 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة عن التعاون الرابع.