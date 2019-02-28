ترتيب الدوري السعودي بعد فوز نادي النصر على الشباب (صورة)

تغلب نادي النصر 1/0 على منافسه الشباب، الخميس، في قمة منافسات الجولة الـ 22 من الدوري السعودي للمحترفين.

ورفع الفوز رصيد النصر إلى 49 نقطة، ليعزز موقعه في المركز الثاني، ويتأخر بـ 3 نقاط عن الهلال المتصدر، الذي لعب مباراة أقل.

في حين تجمد رصيد الشباب عند 40 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة عن التعاون الرابع.

وفيما يلي ترتيب الدوري السعودي بعد فوز النصر على الشباب:

1. الهلال، 52 نقطة من 21 مباراة.

2. النصر، 49 نقطة من 22 مباراة.

3. الشباب، 40 نقطة من 22 مباراة.

4. التعاون، 39 نقطة من 22 مباراة.

5. الأهلي، 36 نقطة من 21 مباراة.

وتستكمل بقية مباريات الجولة الـ 22 عندما يلعب الهلال مع الفيصلي، والرائد مع القادسية، والأهلي مع الاتحاد، الجمعة.

في حين يلعب الباطن مع الوحدة، والفيحاء مع الحزم، يوم السبت.