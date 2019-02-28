نادي النصر يحقق فوزًا صعبًا على الشباب ويطارد الهلال على قمة ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

حقق نادي النصر فوزًا صعبًا على مضيفه الشباب بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الخميس، على ملعب الملك فهد الدولي في قمة الجولة الـ22 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدين النصر بالفوز إلى مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمدالله الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 38 من الشوط الأول.

النتيجة رفعت رصيد النصر إلى 49 نقطة، مستمرًا في مطاردة الهلال صاحب الصدارة بـ52 نقطة.

وبقي الشباب عند 40 نقطة، محتفظًا بالمركز الثالث في جدول الترتيب.

وسيواجه الشباب نظيره الفيصلي، الخميس المقبل، فيما يستضيف النصر نظيره الاتفاق 8 مارس المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ23.