التعاون يكتسح الاتفاق ويرتقي للمركز الخامس في ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

اكتسح نادي التعاون منافسه الاتفاق، بنتيجة 4/1، في المباراة التي جمعتهما الخميس، بافتتاح مباريات الجولة الـ 22 من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل عبدالفتاح آدم الهدف الأول للتعاون في الدقيقة السادسة، بعدما تلقى كرة متقنة من نايف الموسى ليسددهها رائعة في المرمى.

وسجل ليندر تاوامبا الهدف الثاني للتعاون من ضربة جزاء في الدقيقة 37، بعد عرقلة من الحارس رايس مبولحي على عبدالفتاح آدم.

وأكمل ليندر تاوامبا ثلاثية التعاون في الدقيقة 50، بعدما توغل وسدد من داخل المنطقة.

وقلص أحمد العكايشي النتيجة للاتفاق في الدقيقة 57، بعدما تلقى كرة متقنة من هزاع الهزاع، ليتلاعب بالحارس كاسيو دوس أنغوس ويقلص النتيجة إلى 3/1.

لكن ليندر تاوامبا أعاد الفارق إلى 3 أهداف، بعدما سجل الهدف الرابع للتعاون، والثالث له ليندر تاوامبا في الدقيقة 79، بعد تمريرة من نيلدو بيترولينا.

ورفع الفوز رصيد التعاون إلى 39 نقطة في المركز الرابع (مؤقتًا)، في حين تجمد رصيد الاتفاق عند 28 نقطة في المركز التاسع.

???? فيديو للهدف الأول لنادي #التعاون سجله اللاعب : عبدالفتاح آدم في الدقيقة 6

التعاون 1 : 0 الاتفاق #التعاون_الاتفاق pic.twitter.com/xsp3Y8meSF — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ٢٨ فبراير ٢٠١٩

???? فيديو للهدف الثاني لنادي #التعاون سجله اللاعب : لينادر تاومبا في الدقيقة 37 (من ضربة جزاء) التعاون 2 : 0 الاتفاق #التعاون_الاتفاق pic.twitter.com/A9tQgEMiB7 — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ٢٨ فبراير ٢٠١٩

???? فيديو للهدف الثالث لنادي #التعاون سجله اللاعب : لياندر تاومبا في الدقيقة 50

التعاون 3 : 0 الاتفاق #التعاون_الاتفاق pic.twitter.com/lY0HLBMDD3 — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ٢٨ فبراير ٢٠١٩

???? فيديو للهدف الأول لنادي #الاتفاق سجله اللاعب : أحمد عكايشي في الدقيقة 57

التعاون 3 : 1 الاتفاق #التعاون_الاتفاق pic.twitter.com/jjaGS3ITrL — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ٢٨ فبراير ٢٠١٩