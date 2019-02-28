الموعد والقنوات الناقلة لمباراة النصر والشباب في الدوري السعودي‎

يلاقي نادي النصر منافسه الشباب، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من الدوري السعودي للمحترفين، على استاد الملك فهد الدولي.

وتقام المباراة الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، 19:30 بتوقيت غرينتش.

وتنقل مباراة النصر والشباب على قنوات KSA Sports 1 HD وDawri Plus 1 HD.

ويملك النصر 46 نقطة في المركز الثاني، بفارق 6 نقاط عن الهلال متصدر جدول الترتيب، في حين يملك الشباب 40 نقطة في المركز الثالث.

وفي آخر 5 مباريات بين الفريقين، حقق النصر الفوز 4 مرات (كانت متتالية)، في حين تعادلا مرة وحيدة، ويعود آخر فوز للشباب على النصر إلى مايو 2016، عندما فاز 2/1.

وهذه المباراة رقم 22 بين النصر والشباب في تاريخ دوري المحترفين، إذ تمكن الشباب من تحقيق الانتصار في 8 مرات سابقة من أصل 21، وحضر التعادل في 7 مواجهات، فيما فاز النصر في 6 مباريات.

وناصر الشمراني، مهاجم الاتحاد الحالي، هو الهداف التاريخي للمواجهات المباشرة، بعد أن نجح في تسجيل 6 أهداف.