بيليتش: أشعر بخيبة أمل لإقالتي من نادي الاتحاد السعودي.. والفريق لن يهبط (فيديو)

شدد الكرواتي سلافين بيليتش، مدرب نادي الاتحاد السعودي المقال من منصبه، على أنه كان يتمني الاستمرار أطول فترة في منصبه، مشيراً إلى أنه يعيش خيبة أمل بسبب توقيت القرار.

وقال بيليتش في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء: ”عرفت أنني قد أرحل بعدما حضرت إدارة جديدة لأن لكل إدارة خياراتها، ومن جديد لا أشعر بالغضب، لكني أعيش خيبة أمل نوعًا ما بسبب توقيت القرار“.

وأضاف: ”أردت حصد ثمار جهدي بعد العمل الذي قدمته مع الفريق، كانت الثقة منخفضة في الاتحاد، وعملنا وانتظرنا حتى فترة الشتاء لتدعيم الصفوف، وتعاقدنا مع لاعبين جيدين لكنهم كانوا بحاجة إلى الوقت للتأقلم بشكل كامل“.

وتابع: ”لعبنا بداية الدور الثاني أمام فرق الهلال والتعاون والشباب وهي أندية قوية، وأردنا حصد أكبر عدد من النقاط أمامهم، وكنا نعرف أنه بعد 6 أو 7 جولات سنخوض مباريات أسهل“.

وأردف: ”اخترت أنا ومجلس الإدارة اللاعبين الأجانب بالاتفاق، وكنت دون مبالغة سببًا أساسيًا في التوقيع معهم“، مؤكدًا في الوقت ذاته قدرة الفريق على البقاء في دوري المحترفين السعودي.

ولفت المدرب الكرواتي في ختام حديثه بأن الدوري السعودي أصبح جاذبًا للاعبين من مختلف الجنسيات والدوريات الأخرى، وأتم: ”تمنيت الاستمرار مع الاتحاد، ولكن الحياة تستمر وأنا متفهم لخيارات الإدارة الجديدة“.

وكان اتحاد جدة، أعلن، الأحد الماضي، إقاله مدربه الكرواتى سلافين بيليتش بسبب سوء النتائج وتعيين التشيلى لويس سييرا المدرب السابق للفريق، مديرًا فنيًا حتى نهاية الموسم الحالى 2018/2019.

وكان الاتحاد قد خسر الكلاسيكو أمام الهلال الخميس الماضي بثنائية نظيفة ليحتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 15 نقطة.