سييرا يبدأ مهمته مع نادي الاتحاد السعودي

وصل التشيلي جوزيه لويس سييرا، المدير الفني الجديد لنادي الاتحاد السعودي، إلى السعودية، قادمًا من دبي؛ من أجل بدء مهمته بشكل رسمي مع ”النمور“.

ووقع سييرا على عقود تدريب الاتحاد، أمس الإثنين في دبي، حتى نهاية الموسم الجاري، مع أولوية التجديد لموسم إضافي.

ومن المنتظر أن يقود سييرا، تدريبات اتحاد جدة، مساء اليوم الثلاثاء؛ تحضيرًا لمواجهة الديربي أمام الأهلي، يوم الجمعة المقبل، في إطار الجولة الـ 22 من عمر الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل اتحاد جدة، المركز قبل الأخير بجدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 15 نقطة، بعد مرور 21 جولة من عمر المسابقة.

وكان اتحاد جدة، قد أعلن الأحد الماضي، فسخ تعاقده مع مدربه الكرواتي سلافن بيليتش؛ بعد تدهور نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وسبق للمدرب التشيلي، قيادة الفريق السعودي، لكنه غادر ”العميد“ نهاية الموسم الماضي؛ بعد أن قرر عدم تجديد عقده.