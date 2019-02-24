رسميًا.. لويس سييرا مدربًا لنادي الاتحاد السعودي

أعلن نادي الاتحاد السعودي، اليوم الأحد، التعاقد مع المدرب التشيلي لويس سييرا، لمدة عام خلفًا للكرواتي سلافن بيليتش.

وأصدرت إدارة الاتحاد برئاسة لؤي ناظر بيانًا رسميًا قالت فيه إنها قررت إقالة بيليتش والتعاقد مع سييرا بعد تراجع نتائج الفريق في المرحلة الماضية والتي لم تكن في مستوى التطلعات، رغم عملها على تجهيز كافة السبل الممكنة للجهاز الفني لتصحيح مسار الفريق وإعادته لوضعه الطبيعي.

وسيصل المدرب التشيلي إلى مدينة جدة، يوم الثلاثاء المقبل، ومن المنتظر أن يقود الاتحاد في مباراة الديربي أمام الأهلي، الجمعة المقبل، ضمن الجولة الـ 22 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ورحل سييرا عن نادي الاتحاد بعد تتويجه بكأس الملك نهاية الموسم الماضي، قبل أن يتولّى تدريب شباب الأهلي دبي الإماراتي، وتركه منتصف الموسم لسوء النتائج.

ويعد سييرا المدرب الثالث لنادي الاتحاد خلال الموسم الجاري، بعد الأرجنتيني رامون دياز، والكرواتي سلافن بيليتش.