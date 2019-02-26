النادي الأهلي السعودي يستغني رسميًا عن خوسيه خورادو لتشانغتشون الصيني

أتمت إدارة النادي الأهلي السعودي إجراءات بيع الإسباني خوسيه خورادو، إلى نادي تشانغتشون ياتاي الصيني، على أن يتحمل الأخير نحو 90% مما تبقى من قيمة عقد اللاعب مع الأول.

وقدمت إدارة النادي شكرها للاعب، عبر بيان في حساب الأهلي بموقع ”تويتر“، على الفترة التي قضاها ضمن صفوف الفريق، متمنية له التوفيق خلال محطته الاحترافية القادمة.

#الأهلي يبيع عقد اللاعب الأسباني خورادو لنادي تشانغتشون ياتاي الصيني. pic.twitter.com/6tp8irKACy — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) February 26, 2019

وكان الأهلي السعودي قد تعاقد مع الإسباني، خوسيه خورادو، في الصيف الماضي لمدة موسمين، قادمًا من إسبانيول، بدعم من رئيس هيئة الرياضة وقتها، تركي آل الشيخ، وشارك معه في 18 مباراة، سجل خلالها هدفًا وحيدًا وصنع أربعة أخرى.

اللاعب الإسباني كان من المفترض أن ينتهي عقده في نهاية الموسم المقبل 2019-2020، بعد أن انضم في الصيف الماضي.