النادي الأهلي السعودي يستغني رسميًا عن خوسيه خورادو لتشانغتشون الصيني

النادي الأهلي السعودي يستغني رسميًا عن خوسيه خورادو لتشانغتشون الصيني

المصدر: فريق التحرير

أتمت إدارة النادي الأهلي السعودي إجراءات بيع الإسباني خوسيه خورادو، إلى نادي تشانغتشون ياتاي الصيني، على أن يتحمل الأخير نحو 90% مما تبقى من قيمة عقد اللاعب مع الأول.

وقدمت إدارة النادي شكرها للاعب، عبر بيان في حساب الأهلي بموقع ”تويتر“، على الفترة التي قضاها ضمن صفوف الفريق، متمنية له التوفيق خلال محطته الاحترافية القادمة.

وكان الأهلي السعودي قد تعاقد مع الإسباني، خوسيه خورادو، في الصيف الماضي لمدة موسمين، قادمًا من إسبانيول، بدعم من رئيس هيئة الرياضة وقتها، تركي آل الشيخ، وشارك معه في 18 مباراة، سجل خلالها هدفًا وحيدًا وصنع أربعة أخرى.

اللاعب الإسباني كان من المفترض أن ينتهي عقده في نهاية الموسم المقبل 2019-2020، بعد أن انضم في الصيف الماضي.

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