أول تعليق لمؤمن زكريا بعد فسخ تعاقده مع نادي أحد السعودي (صورة)

علق مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي المصري، على فسخ تعاقده مع أحد السعودي، بعد الانضمام إليه في الميركاتو الشتوي يناير الماضي.

وقال زكريا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”الحمدلله تم التراضي بيني وبين نادي أحد على خير، وأتمنى التوفيق لنادي أحد والبقاء في الدوري“.

وكان سعود الحربي، رئيس نادي أحد السعودي، أعلن قرار النادي بالاستغناء عن لاعبه المصري المعار من النادي الأهلي مؤمن زكريا.

وقال الحربي، في تصريحات إذاعية الاثنين: ”قررنا الاستغناء عن مؤمن زكريا وإنهاء علاقتنا به تمامًا“، موضحًا أن قرار الاستغناء جاء لعدم جاهزيته البدنية والفنية.

واستكمل: ”مؤمن لا يعاني من أي أمراض مزمنة، وكل ما قيل في الساعات الماضية عن إصابته بأمراض مزمنة أو ضمور في العضلات غير صحيح“.

وأتم: ”زكريا لا يعاني من أي عيوب طبية تمنعه من المشاركة في كرة القدم“.

الحمدالله تم التراضى بينى وبين نادى احد على خير

وأتمنا التوفيق لنادى أحد والبقاء فى الدورى https://t.co/cSRM9WKJ5M — Mo’men Zakaria (@MoamenZakaria) ٢٥ فبراير ٢٠١٩

وكان رئيس نادي أحد نفسه قد صرح، مساء الجمعة الماضية، بأن مؤمن زكريا يعاني من خلل عضلي يعوقه عن ممارسة كرة القدم وأنه بصدد إقامة مؤتمر صحفي لإعلان كافة التفاصيل وهو ما جعل اللاعب يخرج ويرد على ذلك بعبارة ”اتق الله“.

وانتقل مؤمن زكريا إلى أُحد السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لمدة 6 أشهر، بسبب خروجه من الحسابات الفنية لمارتن لاسارتي، المدير الفني للنادي الأهلي، وعدم قيده في القائمة الأفريقية للفريق، قبل أن يقرر ناديه الجديد فسخ التعاقد معه.

ولم يشارك مؤمن صاحب الـ30 عامًا في أي مباراة منذ انتقاله إلى الفريق السعودي، الذي يحتل المركز الأخير في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي حتى الآن.