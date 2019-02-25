رئيس نادي أُحد السعودي يعلن فسخ عقد مؤمن زكريا.. ويؤكد: لا يعاني من إصابة مزمنة

أعلن رئيس نادي أحد السعودي، سعود الحربي، فسخ التعاقد مع مؤمن زكريا، لاعب وسط الأهلي المعار لصفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لأسباب فنية وبدنية.

وقال الحربي، في تصريحات إذاعية لـ“أون إف إم“: ”مؤمن زكريا صفقة غير ناجحة لنا، قررنا فسخ التعاقد معه بشكل رسمي، لأسباب فنية وبدنية، اللاعب غير جاهز للمشاركة مع الفريق، ونسعى لضم بديل له يفيد الفريق، في الفترة المتبقية من الموسم“.

وأضاف: ”نرغب في التعاقد مع لاعب أجنبي جاهز بدنيًا وفنيًا، وليس لاعبًا يأتي للعلاج طوال فترة الإعارة، مؤمن لا يعاني من أي عيب خلقي يمنعه من ممارسة كرة القدم، لكنه غير جاهز ليقدم الإضافة للفريق“.

وانتقل مؤمن زكريا إلى أُحد السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لمدة 6 أشهر، بسبب خروجه من الحسابات الفنية لمارتن لاسارتي، المدير الفني للنادي الأهلي، وعدم قيده في القائمة الإفريقية للفريق، قبل أن يقرر ناديه الجديد فسخ التعاقد معه.

ومن جانبه قال أحمد يحيى وكيل أعمال مؤمن زكريا في تصريحات لشبكة ”إرم نيوز“: ”اللاعب متمسك بالحصول على مستحقاته المالية كاملة، ولن يتنازل عن أي مبلغ، وسيتم التصعيد في حالة رفض النادي السعودي تسديد مستحقات اللاعب“.

وأَضاف يحيى: ”اللاعب سيعود إلى النادي الأهلي، خلال الساعات المقبلة، وسنبحث له عن عرض احتراف في أحد الدوريات التي ما زال بها فترة قيد، حتى لا يبتعد عن الملاعب فترة طويلة“.