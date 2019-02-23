سييرا يقترب من العودة لقيادة نادي الاتحاد السعودي خلفا للكرواتي بيليتش

كشفت تقارير صحفية على أن إدارة نادي الاتحاد السعودي اقتربت من التوقيع مع المدرب التشيلي لويس سييرا، مدرب الفريق السابق، بدلا من المدرب الحالي الكرواتي بيليتش.

وبحسب ما نقلت صحيفة “الرياضية”، فإن سييرا سيقود الاتحاد في مباراة الديربي أمام الأهلي، الجمعة المقبل، ضمن الجولة الـ 22 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقالت الصحيفة، إن الإعلان الرسمي عن تولي سييرا المهمة سيتم خلال اليومين المقبلين.

يذكر أن سييرا قد سبق له التتويج بكأس الملك في نهاية الموسم الماضي، قبل أن يغادر لتدريب فريق شباب الأهلي الإماراتي، الذي أقاله في منتصف الموسم لسوء النتائج.