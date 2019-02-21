فواز القرني حارس نادي الاتحاد السعودي: ما يحدث للفريق وصمة عار نتحمله كلاعبين (فيديو)

اعتبر فواز القرني، حارس مرمى نادي الاتحاد السعودي، أن ما يحدث لفريقه هذه الأثناء وتأخره في جدول ترتيب المسابقة بأنه وصمة عار على اللاعبين الحاليين، مشددًا على أن التاريخ لن يرحم الجيل الحالي من اللاعبين حال هبوط الفريق.

وقال القرني في تصريحات فضائية أعقبت المباراة: ”نقاتل لعودة الاتحاد لمكانه والحظ لم يساعدنا، والمباراة القادمة أمام الأهلي مفصلية، ولن نسامح أنفسنا حال تعرض الاتحاد للهبوط ”.

وعن هدف غوميز الأول قال: ”كوستا كان مجتهدًا، وللأسف كان خطأه بهدف، حاول أن يصل للكرة مع أنها بعيدة عنه، وأنا خرجت لأنها بعيدة عنه، لكنها تهيأت لغوميز.“

الجدير بالذكر أن الاتحاد بهزيمته اليوم أمام الهلال تبقى له في الدوري 9 مباريات، عليه أن يحقق الفوز في ست مباريات أو الحصول على 18 نقطة، علمًا أن الفريق تتبقى له مواجهتان من العيار الثقيل أمام الأهلي والنصر.

#أستوديو_الكلاسيكو

فواز القرني – حارس #الاتحاد : نحن نقاتل لعودة #الاتحاد لمكانه والحظ لم يساعدنا، والمباراة القادمة أمام #الأهلي مفصلية، ونحن كلاعبين نرى بأن هذي المرحلة وصمة ”عار“ علينا .#الاتحاد_الهلال pic.twitter.com/ne7JICiMHC — KSA SPORTS (@riyadiyatv) ٢١ فبراير ٢٠١٩

على الجانب الآخر، قال محترف الهلال، الأسترالي ميلوس ديجينيك، إنه لم يستفز جماهير الاتحاد، وإنه تفاجأ بقيامهم بإلقاء زجاجات المياه تجاهه أثناء ذهابه لالتقاط الكرة.

وقال المدافع الأسترالي في تصريحات فضائية أعقبت المباراة: ”نحن لاعبون ولدينا مشاعر، ذهبت لأخذ الكرة وبادر الجمهور برمي العلب تجاهي ولم أستفز أحدًا.“

وكاد اللاعب أن يتسبب في مأساة داخل ملعب الجوهرة في مدينة الملك عبدالله الرياضية، بعدما وقف في وجه جماهير الاتحاد متحدثًا إليهم بتهكم وسخرية على قذفهم لزجاجات المياه، مما استدعى تدخل لاعبي الاتحاد ضده وكادت أن تحدث مشكلة.

من جهته، قال الخبير التحكيمي محمد فودة في تحليله للمباراة: ”ليس من حق لاعب الهلال ”ديجينك“ استفزاز الجماهير، وقرار الحكم صحيح بمنحه البطاقة الصفراء.“