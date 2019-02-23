سلمان المطيويع يثير أزمة مجددًا بسبب مهاجم نادي النصر عبدالرزاق حمدالله (فيديو)‎

أثار الإعلامي السعودي سلمان المطيويع، مقدم برنامج ”الوقت الأصلي“، ضيق وغضب جمهور نادي النصر السعودي، بعدما نطق اسم لاعب ”العالمي“ عبدالرزاق حمد الله، بشكل خاطئ.

وبدأ المطيويع مقدمة برنامجه، اليوم السبت، لتحليل مباريات اليوم وكان أبرزها لقاء النصر والفيحاء، قائلًا: ”العالمي يضرب بهدف نصرالله“، قبل أن يتدارك الأمر ويقول ”حمدالله“.

وعلق عبدالله بن زنان، متحدث نادي النصر السابق، على المقطع عبر حسابه على تويتر، قائلا: ”سلمان المطيويع: عندك مشكلة متكررة مع لاعب النصر عبدالرزاق حمد الله، هل هو قصور في التركيز؟ هل هو تعمد للاساءة؟ هل أنت مجبر على ذلك؟ هل تستخف دمك؟ أعتقد أنك بحاجة للتغيير ولا يمكن الثبات على مذيع يحتاج للثبات“.

سلمان المطيويع :

عندك مشكلة متكررة مع لاعب النصر عبدالرزاق حمد الله .. !

هل هو قصور في التركيز ؟

هل هو تعمد للإساءة ؟

هل أنت مجبر على ذلك ؟

هل تستخف دمك ؟

أعتقد أنك بحاجة للتغيير ولايمكن الثبات على مذيع يحتاج للثبات ???????? https://t.co/InYE5HMaYd — عبدالله بن زنان (@bnznan) February 23, 2019

ودشن الجمهور هاشتاغًا غاضبًا باسم ”#سلمان_المطيويع_يسئ_لحمدالله“، والذي شهد غضبًا كبيرًا من الجمهور للرد على الإعلامي السعودي.

وقال حساب باسم ”منار الرياض“: ”بعد أن وصف حمدالله بـ اختزى سلمان المطيويع يواصل استفزاز جمهور النصر بإطلاق نصرالله على حمدالله في إيماءة إلى حزب نصر الله الإرهابي.. إلى متى والهلالي ينال من النصراوي دون عقاب“.

بعد أن وصف حمدالله بـ اختزى سلمان المطيويع يواصل إستفزاز جمهور النصر بإطلاق نصرالله على حمدالله في إيماءة إلى حزب نصر الله الإرهابي ..إلى متى والهلالي ينال من النصراوي دون عقاب !! pic.twitter.com/1hLcc5dY94 — منار الرياض (@manar9alriyadh3) February 23, 2019

وقال آخر: ”المشكلة الكبيرة التى تواجه المذيع سلمان المطيويع إنه لا يسيطر على ميوله الهلالية في البرامج الرياضية؟ ومع انتصار الهلال في أي مباراة ومع صافرة الحكم يغرد مهنئا ومباركا ومبايعا فريقه الأزرق، وفي الجانب الآخر يتعمد تجاهل النصر وانتصاراته؟ المطيويع مشجع بمسمى مذيع“.

المشكلة الكبيرة التى تواجه المذيع سلمان المطيويع انه لايسيطر على ميوله الهلاليه في البرامج الرياضية ؟

ومع انتصار الهلال في أي مباراة ومع صافرة الحكم يغرد مهنئا ومباركا ومبايعا فريقه الأزرق !!

وفي الجانب الآخر يتعمد تجاهل النصر وانتصاراته ؟

المطيويع مشجع بمسمى مذيع ؟ — صريح (@f2YGw5qSq2BFtP3) February 23, 2019

وشدد آخر: ”على قناة الوطن سلمان المطيويع يواصل إسقاطاته على لاعبين النصر.. عبدالرزاق حمدالله صار “ نصرالله “ مافيه أوقح من كذا“.

#النصر_الفيحاء

على قناة الوطن .. سلمان المطيويع يواصل اسقاطاته على لاعبين النصر .. عبدالرزاق حمدالله صار " نصرالله " مافيه اوقح من كذا.

pic.twitter.com/gdAr8V2wDF — عوبد. (@iOBD4) February 23, 2019

وقال حساب باسم ”زايد“: ”أتمنى من إدارة النصر ترفع خطاب إلى هيئة الإذاعة والإعلام، بخصوص المذيع والمقدم سلمان المطيويع لاستمراره بالإسقاط على نادي النصر ووصفه بعبارات لا تليق بنا شعب مسلم قبل أن نكون سعوديين، لوصفه بأحد لاعبي النصر إلى نصرالله الإرهابية، هذي لم تكن رياضه بل سياسة طائفية، نريد الإنصاف“.

اتمنى من إدارة النصر ترفع خطاب الي هيئة الإذاعة والإعلام ، بخصوص المذيع والمقدم سلمان المطيويع للستمرارة بالإسقاط علي نادي النصر ووصفه بعبارات لا تليق بنا شعب مسلم قبل ان نكون سعوديين ، لوصفه بأحد لاعبي النصر الي نصرالله الإرهابية ،هذي لم تكن رياضه بل سياسة طائفية ، نريد الإنصاف — ZAYD (@zaydaiamri_zayd) February 23, 2019

أحرز عبد الرزاق حمد الله هدفًا بركلة جزاء في الشوط الثاني ليقود النصر إلى فوز مهم 1-صفر على ضيفه الفيحاء ويقلص الفارق مع الهلال متصدر الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم إلى ست نقاط اليوم السبت.

ورفع النصر رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني متأخرًا بفارق ست نقاط عن الهلال حامل اللقب قبل تسع جولات على نهاية المسابقة.

وسقط المهاجم المغربي داخل منطقة جزاء الضيوف، ليحتسب الحكم ركلة جزاء دون تردد نفذها حمد الله ببراعة في شباك الأردني عامر شفيع حارس الفيحاء في الدقيقة 68.

ورفع حمد الله رصيده من الأهداف في المسابقة إلى 14 هدفًا في المركز الثالث متأخرًا بفارق ثلاثة أهداف عن الفرنسي بافيتمبي غوميز مهاجم الهلال ومتصدر الترتيب، لكنه يتساوى مع السوري عمر السومة مهاجم الأهلي والأرجنتيني كريستيان جوانكا مهاجم الاتفاق.