مباراة النصر والفيحاء.. المدرب نور الدين زكري ينفعل بغرابة على عبدالرحمن العبيد لاعب العالمي (فيديو)

شهدت نهاية مباراة النصر والفيحاء، التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم السبت في الدوري السعودي، موقفًا غريبًا بين نور الدين زكري، مدرب الفيحاء، وعبدالرحمن العبيد، لاعب العالمي.

ورصدت الكاميرات كلامًا يوجهه المدرب الجزائري للاعب النصر عبدالرحمن العبيد، خلال لعبة لرمية تماس في الثواني الأخيرة من المباراة، ويبدو أن المدرب كان يلوم اللاعب على إهداره الوقت، ليقوم الحكم بإطلاق صافرة نهاية المباراة، فيقوم اللاعب بإلقاء الكرة للمدرب، الذي انفعل بشدة على اللاعب، وكاد يتطور الأمر لاشتباك بالأيدي، لولا تدخل لاعبي الفريقين.

وأحرز عبد الرزاق حمد الله هدفًا من ركلة جزاء في الشوط الثاني، ليقود النصر لفوز مهم 1-صفر على ضيفه الفيحاء، ويقلص الفارق مع الهلال متصدر الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم إلى ست نقاط اليوم السبت.

ورفع النصر رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني متأخرًا بفارق ست نقاط عن الهلال حامل اللقب قبل تسع جولات على نهاية المسابقة.

وسقط المهاجم المغربي داخل منطقة جزاء الضيوف، ليحتسب الحكم ركلة جزاء دون تردد نفذها حمد الله ببراعة في شباك الأردني عامر شفيع حارس الفيحاء في الدقيقة 68.

ورفع حمد الله رصيده من الأهداف في المسابقة إلى 14 هدفًا في المركز الثالث متأخرًا بفارق ثلاثة أهداف عن الفرنسي بافيتمبي جوميس مهاجم الهلال ومتصدر الترتيب، لكنه يتساوى مع السوري عمر السومة مهاجم الأهلي والأرجنتيني كريستيان جوانكا مهاجم الاتفاق.

إلى ذلك، قال مدافع فريق الفيحاء، نواف الصبحي، إن فريقه لعب مباراة كبيرة رغم الخسارة أمام النصر بهدف وأن الفريق منذ مدة طويلة لم يظهر بهذا المستوى.

وشدد اللاعب على أن فريقه كان ندا قويا للنصر على أرضه وبين جماهيره ويكفي أن هدف المباراة الوحيد لهم كان من ركلة جزاء، مؤكدا أن كرة القدم فوز وخسارة.

ووعد اللاعب جماهير وإدارة ناديه ببذل كل الجهود لأجل الهروب من منطقة مؤخرة الجدول للنجاة من الهبوط، موضحاً أن هناك 9 مباريات متبقية يأملون فيهم في تحقيق نتيجة إيجابية لضمان البقاء.

وعن واقعة اللاعب عبدالرحمن العبيد مع مدربه، قال: ”لاعب النصر هو من اتجه للمدرب بالكرة وأعتقد أنه كان يمزح معه وردة فعل المدرب طبيعية خصوصاً أن فريقه مهزوم“.