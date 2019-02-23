ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد هدف عبد الرزاق حمد الله في مباراة النصر والفيحاء (صورة)

أحرز عبد الرزاق حمد الله هدفًا بركلة جزاء في الشوط الثاني ليقود النصر إلى فوز مهم 1-صفر على ضيفه الفيحاء ويقلص الفارق مع الهلال متصدر الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم إلى ست نقاط اليوم السبت.

ورفع النصر رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني متأخرًا بفارق ست نقاط عن الهلال حامل اللقب قبل تسع جولات على نهاية المسابقة.

وسقط المهاجم المغربي داخل منطقة جزاء الضيوف، ليحتسب الحكم ركلة جزاء دون تردد نفذها حمد الله ببراعة في شباك الأردني عامر شفيع حارس الفيحاء في الدقيقة 68.

ورفع حمد الله رصيده من الأهداف في المسابقة إلى 14 هدفًا في المركز الثالث متأخرًا بفارق ثلاثة أهداف عن الفرنسي بافيتمبي غوميز مهاجم الهلال ومتصدر الترتيب، لكنه يتساوى مع السوري عمر السومة مهاجم الأهلي والأرجنتيني كريستيان جوانكا مهاجم الاتفاق.