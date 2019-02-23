ترتيب الدوري السعودي بعد فوز النصر على الفيحاء (صورة)

حقق نادي النصر، اليوم السبت، فوزًا ثمينًا على الفيحاء ليواصل مطاردته لفريق الهلال متصدر ترتيب الدوري السعودي.

وتغلب النصر على ضيفه الفيحاء بهدف دون رد، في ختام مباريات الجولة الحادية والعشرين للمسابقة المحلية.

سيطر النصر على مجريات اللعب في الشوط الأول وشكل خطورة كبيرة على مرمى الضيوف ولكن لم ينجح في تسجيل أي أهداف.

وتواصل السيناريو نفسه في الشوط الثاني، ولكن هذه المرة نجح النصر في تسجيل هدف اللقاء الوحيد عن طريق المغربي عبدالرزاق حمد الله من ضربة جزاء في الدقيقة 68 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، يحتل النصر المركز الثاني برصيد 46 نقطة بفارق 6 نقاط خلف الهلال المتصدر، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر.

ويعد الهلال أكثر الأندية تتويجًا ببطولة الدوري السعودي بإجمالي 15 لقبًا، بينما يحتل فريقًا النصر واتحاد جدة المركز الثاني برصيد 8 ألقاب لكل منهما.