هدف مباراة النصر والفيحاء.. عبدالرزاق حمدالله يضع ”العالمي“ في المقدمة (فيديو)

سجل عبدالرزاق حمدالله الهدف الأول لفريق النصر في شباك نظيره الفيحاء، في المباراة التي تجمعهما، مساء السبت، على ملعب الملك فهد، في إطار منافسات الجولة الـ21 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويملك النصر 43 نقطة في المركز الثاني بفارق 9 نقاط عن الهلال المتصدر، علمًا بأن الهلال لعب مباريات أكثر.

الهدف الأول لنادي النصر سجله اللاعب عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 68

النصر 0 : 1 الفيحاء

⁧#النصر_الفيحاء⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/mzPNusN2xO — دوري بلس (@dawriplusksa) February 23, 2019

في حين يملك الفيحاء 16 نقطة في المركز الرابع عشر.

ويبحث العالمي، عن أول فوز له على الفيحاء في دوري كأس الأمير محمد ‏بن سلمان، في رابع مواجهة بين الفريقين في المسابقة.

وانتهت المباريات السابقة، واحدة بفوز الفيحاء 1-0، وبالتعادل مرتين 1-1 و2-2.

وكان الفيحاء من ‏عرقل مسيرة النصر لأول مرة هذا الموسم، وأفقده الصدارة في الجولة السابعة بتعادله ‏معه 1-1، بعدما كان النصر قد اكتسح الجولات الست الأولى بـ6 انتصارات متتالية على ‏أحد والفيصلي والقادسية والتعاون والحزم والباطن، قبل أن يتعثر في مواجهة المجمعة. ‏

وعلى الرغم من أن النصر قد اكتسح الفيحاء 6-0، في دور ‏الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين، ومن قبل أخرجه في الموسم قبل الماضي من ‏دور الـ32 من نفس البطولة بالفوز عليه 4-0، وفاز عليه في كأس ولي العهد ‏عام 2009، لكن النصر ظل عاجزًا عن الفوز على الفيحاء حتى لقاء اليوم على ‏مستوى دوري المحترفين.