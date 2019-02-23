موعد مباراة النصر والفيحاء اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يلاقي نادي النصر منافسه الفيحاء، اليوم السبت، في إطار مباريات الجولة الـ 21 من الدوري السعودي للمحترفين، على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز).

وتقام المباراة الساعة 20:25 بتوقيت مكة المكرمة، 19:25 بتوقيت القاهرة.

وتُنقل المباراة على قناتي KSA Sports 1 HD وDawri Plus 1 HD.

ويملك النصر 43 نقطة في المركز الثاني بفارق 9 نقاط عن الهلال المتصدر، علمًا بأن الهلال لعب مباريات أكثر.

في حين يملك الفيحاء 16 نقطة في المركز الرابع عشر.

وسبق أن لعب النصر والفيحاء 6 مباريات ضد بعضهما، حيث فاز النصر 3 مرات، بواقع 2/0، و4/0، و6/0، في حين حقق الفيحاء الفوز مرة واحدة، وكانت بنتيجة 1/0، وتعادلا مرتين بنتيجتي 2/2، و1/1.

وفي آخر 6 مباريات للفيحاء في الدوري السعودي خسر الفريق 5 مرات، وحقق تعادلًا وحيدًا، ولم يفز في أي مباراة.