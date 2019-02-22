كيف يحمي سولاري الشاب فينسيوس جونيور من ”جدار اللاعب الصاعد“ في ريال مدريد؟

يطلق مصطلح ”جدار الصاعد“ على اللاعبين الشباب في دوري كرة السلة الأمريكي على صعوبة بقاء لاعبين شباب في نفس المستوى، بعد مشاركاتهم المكثفة في بداية مشوارهم، حيث غالبًا ما يتراجع مستواهم نتيجة ضغط اللقاءات.

وحسب صحيفة “ آس ”، فنفس الجدار يواجهه الشاب البرازيلي فينيسيوس جونيور النجم الجديد لريال مدريد، والذي حاول المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري حمايته منه بقرارات لم تلقَ تأييد جماهير البيرنابيو والفريق عمومًا في بعض اللقاءات.

وليتمكن سولاري من الاستفادة من النجم الشاب لأطول مدة ممكنة، قام بتغييره في اللقاءات الستة الأخيرة ولم يبدأ في التشكيل الأساسي أمام جيرونا ودخل في الدقيقة 60، حيث غيّر من نسق اللقاء.

وطبق ريال مدريد سياسة جيدة مع النجم الشاب، حيث تطور بدنيًا في الشهور الأولى وتمت تقوية عضلاته لمواجهة كثرة اللقاءات وتواليها، وهو ما مكنه من الصمود في وجه 12 لقاء متواليًا في سنة 2019 .

ومهما كانت النتيجة وحاجة الفريق لنجمه، إلا أن سولاري فضل إخراجه تقريبًا في نفس التوقيت في حدود الدقيقة 60، فأمام أياكس استمر حتى الدقيقة 81 وكانت النتيجة 1-1، لكن في ديربي العاصمة خرج في الدقيقة 58 وكانت النتيجة 2-1 لفائدة ريال مدريد.

وليست المرة الأولى التي يلعب فينيسيوس جونيور لقاءات بشكل متتالٍ، فحين كان في فلامينغو لعب 9 لقاءات في أقل من شهر، ما بين 17 أيار / مايو و14 حزيران / يونيو السنة الماضية.

ويأمل ريال مدريد والمدرب سولاري أن تساهم فترة الراحة الأخيرة في منح اللاعب الطاقة ليكون حاسمًا في اللقاءات القادمة، خصوصًا كلاسيكو الكأس يوم 27 من الشهر الحالي، وبعده كلاسيكو الدوري ثم إياب دور 16 من دوري الأبطال أمام أياكس.