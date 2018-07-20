فينيسيوس جونيور: سأضحّي من أجل ريال مدريد أفضل نادٍ في العالم (صور)

قدّم ريال مدريد الإسباني، لاعبه الجديد البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور، في معقله سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية.

وعبّر فينيسيوس، الذي يبلغ من العمر 18 عامًا، عن سعادته بالانضمام إلى ريال مدريد، ونقلت عنه صحيفة “ماركا”: “اللعب لريال مدريد أعظم فرصة يمكن أن يحصل عليها اللاعب، سأضحي كثيرًا لأثبت قيمتي واستحقاقي هذه الفرصة”.

وأضاف فينيسيوس “جئت من عائلة فقيرة وتعلمت العديد من القيم، الآن وصلت لأفضل نادٍ في العالم، أنا في عمر 18 عامًا، مستعد للظهور بجانب اللاعبين الكبار، أعلم أن التأقلم لن يكون سهلًا”.

وواصل “أشكر فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، والمدير الرياضي خوسيه آنخيل سانشيز، على السماح لي باللعب لهذا النادي، كما أتوجه بالشكر إلى عائلتي وما فعلوه من أجلي، لن أخيب ظنهم”.

يشار إلى أن فينيسيوس انتقل إلى ريال مدريد قادمًا من فلامنغو البرازيلي، مقابل 35 مليون يورو.

وأردف فينيسيوس “لحسن حظي، تمكنت من المفاضلة بين عدة أندية كبرى في أوروبا، لقد اخترت الأكبر بينها، نحن ريال مدريد ونريد المزيد، وفي النهاية تحيا مدريد”.

من جهته أعرب فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، عن سعادته بالتوقيع مع البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وقال بيريز في المؤتمر الصحفي لتقديم فينيسيوس: “في كل موسم يجب أن نطمح لكل شيء وأن نُقاتل على كل شيء دون نسيان مبادئنا، المشجعون يريدون المزيد وسنفعل ذلك”.

وأضاف أن ” الكؤوس الأوروبية الـ13 ترسم لنا الطريق، لدينا سنوات عديدة من الريادة والرسالة العالمية والشعار الذي يعبر الحدود ويوحد ملايين الناس”.

وواصل بقوله: “ريال مدريد سيُعزز عملية البحث عن المواهب الشابة مع الظروف التي تسمح لنا بتطوير موهبتهم أكثر وأكثر، قلنا إننا سنُعزز الفريق بلاعبين كبار، أودريوزولا وفينيسيوس من بين هؤلاء اللاعبين”.

وأكمل قائلًا: “نحن مُعجبون بسرعة وموهبة وقدرات فينيسيوس منذ وقتٍ طويل، وسوف يصبح واحدًا من عظماء كرة القدم”.