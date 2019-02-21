شاهد تصفيق جمهور الاتحاد لمحمد الشلهوب أسطورة الهلال أثناء استبداله‎ (فيديو)

وجه جمهور نادي الاتحاد السعودي التحية لمحمد الشلهوب أسطورة نادي الهلال، أثناء استبداله خلال مباراة الفريقين في الدوري، والتي انتهت بفوز ”الزعيم“ بثنائية نظيفة.

وخلال استبداله وجهت جماهير الفريقين التحية للشلهوب، وقام قائد الهلال بمبادلتهم التحية، خاصة جماهير الاتحاد.

وأحكم الهلال قبضته على صدارة المسابقة برصيد 52 نقطة بفارق تسع نقاط عن النصر أقرب منافسيه، الذي يواجه الفيحاء بعد غدٍ السبت.

وفشل الاتحاد في تحقيق أول فوز على ملعبه هذا الموسم، كما تعرض لأول هزيمة في ست مباريات ليبقى في المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة.