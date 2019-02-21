شاهد احتفال الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال مع لاعبيه عقب الفوز على الاتحاد (فيديو)

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أحكم الهلال قبضته على صدارة المسابقة برصيد 52 نقطة بفارق تسع نقاط عن النصر أقرب منافسيه، الذي يواجه الفيحاء بعد غدٍ السبت.