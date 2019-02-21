شاهد احتفال الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال مع لاعبيه عقب الفوز على الاتحاد (فيديو)

احتفل الأمير محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال السعودي، بشكل هيستيري عقب فوز فريقه على الاتحاد، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأظهرت لقطات تلفزيونية قيام رئيس نادي الهلال بجولة داخل الملعب عقب فوز فريقه، واحتفاله مع اللاعبين والتقاط صور ”سيلفي“ معهم.
كما قام الأمير محمد بن فيصل بتقليد احتفال الفرنسي غوميز، الذي يشير بيديه على طريقة الأسد.
فرحة رئيس #الهلال الأمير #محمد_بن_فيصل بعد فوز فريقه على #الاتحاد .#الاتحاد_الهلال pic.twitter.com/BQBAFvUO5X
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) ٢١ فبراير ٢٠١٩
وأحكم الهلال قبضته على صدارة المسابقة برصيد 52 نقطة بفارق تسع نقاط عن النصر أقرب منافسيه، الذي يواجه الفيحاء بعد غدٍ السبت.
وفشل الاتحاد في تحقيق أول فوز على ملعبه هذا الموسم، كما تعرض لأول هزيمة في ست مباريات ليبقى في المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة.