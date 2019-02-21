ترتيب الدوري السعودي بعد فوز نادي الهلال على الاتحاد (صورة)

حقق نادي الهلال الفوز على مضيفه الاتحاد، في كلاسيكو الكرة السعودية بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين للدوري المحلي.

سجل الهلال هدف التقدم عن طريق الفرنسي بافيتيمبي غوميز في الدقيقة 67 من زمن اللقاء.

وتسلم جيوفينكو الكرة من غوميز وهيأها للدوسري، الذي سدد كرة منخفضة ضاعف بها التقدم قبل ثماني دقائق على النهاية.

بهذه النتيجة، ابتعد الهلال بصدارة جدول الترتيب برصيد 52 نقطة بفارق 9 نقاط عن النصر.

فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 15 نقطة في المركز الخامس عشر، بعد أن تلقى الهزيمة الثانية عشر له هذا الموسم.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي كاملًا: