نادي الهلال يصعق الاتحاد ويبتعد في صدارة ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

سجل الهلال هدفين في الشوط الثاني ليحقق فوزًا ثمينًا بنتيجة 2/0 على منافسه الاتحاد، الخميس، في المباراة التي جمعتهما في قمة منافسات الجولة الـ 21 من الدوري السعودي للمحترفين. وحقق الهلال الفوز السادس عشر، ليرفع رصيده إلى 52 نقطة في الصدارة، بفارق 9 نقاط عن النصر الذي لعب مباراة أقل. في حين تكبد الاتحاد الخسارة الثانية عشرة، ليتجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز الخامس عشر (قبل الأخير). #إرم_نيوز #أخبار #رياضة #الاتحاد_والهلال #صداره_بس #الهلال_السعودي #الاتحاد_السعودي #كرة #كرة_قدم #SPORT #SPORTS #PHOTO #football_club #football #الاتحاد #الهلال