نادي الهلال يصعق الاتحاد ويبتعد في صدارة ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

سجل الهلال هدفين في الشوط الثاني ليحقق فوزًا ثمينًا بنتيجة 2/0 على منافسه الاتحاد، الخميس، في المباراة التي جمعتهما في قمة منافسات الجولة الـ 21 من الدوري السعودي للمحترفين.

وعلى استاد الجوهرة المشعة، انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي لكن الشوط الثاني كان أكثر إثارة وتشويقًا للمشاهدين.

وافتتح المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز التسجيل للهلال بتسديدة قوية في الدقيقة 67، مستغلًا كرة ركنية لعبها الإيطالي سیباستیان جيوفينكو.

وقضى سالم الدوسري على أحلام الاتحاد في التعادل، بعدما سجل الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 82، مستغلًا كرة من سیباستیان جيوفينكو.

وحقق الهلال الفوز السادس عشر، ليرفع رصيده إلى 52 نقطة في الصدارة، بفارق 9 نقاط عن النصر الذي لعب مباراة أقل.

في حين تكبد الاتحاد الخسارة الثانية عشرة، ليتجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز الخامس عشر (قبل الأخير).

ويعود آخر فوز للاتحاد على الهلال إلى أكتوبر 2016، عندما فاز 2/0 في الدوري السعودي، وبعدها خسر 3 مرات، بواقع 3/1 مرتين، و2/1، وتعادل مرتين.

???? فيديو للهدف الأول لنادي #الهلال سجله اللاعب: بافتيمبي غوميز في الدقيقة 67 #الاتحاد_الهلال pic.twitter.com/TIH5bAmTSH — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ٢١ فبراير ٢٠١٩