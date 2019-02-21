بالموعد والقنوات الناقلة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الاتحاد ضد الهلال في الدوري السعودي

يتابع عشاق الكرة السعودية المواجهة المرتقبة بين الاتحاد والهلال، مساء الخميس، على ملعب ”الجوهرة المشعة“ في مدينة جدة ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين للدوري السعودي لكرة القدم.

يبدو لقاء الهلال والاتحاد -بغض النظر عن ظروف الفريقين والترتيب الحالي- بمثابة مباراة كلاسيكو جماهيرية يترقبها عشاق الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية بل وفي الوطن العربي بالكامل.

الموعد والمباراة الناقلة

تقام المباراة بين الفريقين في الساعة الـ 20:25 دقيقة على ملعب ”الجوهرة المشعة“ في الجولة الحادية والعشرين للدوري السعودي.

وأعلنت قناة ksa sports إذاعة المباراة عبر القناتين الأولى والثانية بتغطية خاصة من خلال استوديو تحليلي يقوده تركي الشديد، ومعه نجوم التحليل في الكرة السعودية مناف بوشقير وفايز السبيعي وسلطان اللحياني والمراسلين عبد الله العضيبي ومسفر الحسيني مع الخبير التحكيمي محمد فودة.

ويتولى التعليق على المباراة المعلق المصري بلال علام عبر القناة الثانية، والمعلق فارس عوض عبر القناة الأولى.. وتذاع المباراة -أيضًا- عبر قناة دوري بلس 1 بصوت علي سعيد الكعبي.

ترتيب الفريقين

يحتل الاتحاد المركز الخامس عشر وقبل الأخير برصيد 15 نقطة فقط، وحصد العميد 3 انتصارات فقط من 20 مباراة بينما تعادل 3 مرات وتلقى 14 هزيمة.

وسجل الاتحاد خلال 20 مباراة 21 هدفًا بينما استقبل 33 هدفًا، ويعد النجم السعودي فهد المولد هداف الفريق ببطولة الدوري برصيد 8 أهداف.

وعلى النقيض، يتربع الهلال على قمة الدوري السعودي برصيد 49 نقطة من 20 مباراة وحقق 15 انتصارًا وتعادل 4 مرات وخسر مرة وحيدة، وسجل الفريق 51 هدفاً وهو صاحب الهجوم الأقوى بالطبع، ومهاجمه الفرنسي بافتيمبي جوميز هداف الدوري برصيد 16 هدفًا واستقبل الفريق 22 هدفًا.

وفاز الهلال على الاتحاد بنتيجة 3-1 يوم الـ25 من أكتوبر الماضي بالجولة السابعة للدوري السعودي هذا الموسم، وكان آخر فوز للاتحاد يوم الـ28 من أكتوبر 2016 بالدوري بثنائية أحمد عسيري وعبد العزيز الرياني.

الاتحاد وأزمة النتائج

يعاني نادي الاتحاد أزمة واضحة بسبب تراجع نتائجه ودخوله بقوة في صراع الهروب من شبح الهبوط، وبالتالي لن يكون الفريق أمام خيار سوى البحث عن الفوز لتحقيق مكسب مهم بحصد النقاط الثلاث، وفوز معنوي بإسقاط الهلال صاحب الصدارة.

واستعاد الفريق خدمات المدافع المغربي مروان دا كوستا والبرازيلي رومارينهو بعد أن تعافى الثنائي من الإصابة، ويغيب المهاجم المخضرم ناصر الشمراني عن صفوف الاتحاد بعد انضمامه حديثًا كلاعب هاوٍ في الفترة الأخيرة، ولكن لا يحق له المشاركة قبل مرور 30 يومًا.

ويعتمد المدرب الكرواتي سلافين بيليتش على طريقة 4-3-3 بوجود حارس المرمى فواز القرني وأمامه مروان دا كوستا وزياد الصحفي وسعود عبد الحميد ومنصور الحربي في خط الدفاع، بينما يقود خط الوسط المغربي كريم الأحمدي والإيفواري سيكو سانوجو بجانب التشيلي كارلوس فيلانويفا.

ويقود مثلث الهجوم فهد المولد أو عبد العزيز البيشي والصربي ألكسندر بيجوفتش ولاعب الرأس الأخضر جاري رودريجيز القادم من غلطة سراي التركي.

الهلال وتعزيز الصدارة

يبحث الهلال عن تعزيز الصدارة من خلال حصد الفوز ، ويدخل الفريق الأزرق مفتقدًا خدمات سلمان الفرج وعبد الله عطيف ونواف العابد وعبد الملك الخيبري لعدم الجاهزية، بينما تعافى الإسباني جوناثان سوريانو من الإصابة.. ويغيب ناصر الدوسري لاعب الوسط والبرازيلي كارلوس إدواردو صانع الألعاب للإيقاف.

ويبحث المدرب الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني للهلال عن تحقيق الفوز لتعزيز الصدارة ويدفع بالقوة الضاربة في تشكيلة تضم الحارس العماني علي الحبسي بجانب رباعي الدفاع الأسترالي ميلوس ديجينيك والإسباني ألبرتو بوتيا ومحمد البريك وياسر الشهراني.

ويقود خط الوسط محمد كنو وعبد الملك الخيبري والبيروفي أندريه كاريلو وهتان باهبري أو سالم الدوسري والإيطالي سباستيان جيوفينكو بينما يلعب في خط الهجوم الفرنسي بافتيمبي جوميز.

ويرى المدرب مؤمن سليمان المدير الفني الأسبق لفريق الشعلة السعودي في حديثه لإرم نيوز“ أن مباراة الاتحاد ستظل محتفظة ببريقها وتناقض ظروف الفريقين يصنع أيضًا مباراة قوية.

وأضاف: ”الهلال لديه هجوم جبار بقيادة جوميز وجيوفينكو والدوسري وباهبري وكاريلو، والاتحاد يملك الحماسة الجماهيرية، والقدرات الفردية بوجود فيلانويفا وبيجوفتش وجاري رودريجيز“.