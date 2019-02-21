تقرير: نواف العابد يغيب عن نادي الهلال السعودي لنهاية الموسم

كشفت تقارير صحفية سعودية أن اللاعب نواف العابد، نجم فريق الهلال السعودي، سيغيب عن صفوف فريقه حتى نهاية الموسم، على خلفية إصابته المزمنة في عضلات البطن.

وبحسب ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط، فإن اللاعب بات خارج حسابات الكرواتي زوران مدرب الهلال، حتى نهاية الموسم، وذلك بعد أن كشفت الفحوصات الطبية معاناة اللاعب من آلام في عضلات البطن، وهي الإصابة التي سبق أن تعرض لها وأجرى على إثرها عملية جراحية.

وسبق أن أشارت تقارير صحفية سعودية إلى أن اللاعب لن يحتاج إلى تدخل جراحي جديد.

وغاب العابد خلال العامين الأخيرين كثيرًا عن مباريات الهلال السعودي بسبب الإصابات المتلاحقة.

يُذكر أن العابد كان عاملًا رئيسًا في تأهل الأخضر السعودي لنهائيات كأس العالم السابقة، لكنه لم يشارك في البطولة بسبب الإصابة، كما أنه صاحب رقم مميز عالميًا، حيث إنه أسرع لاعب يسجل هدفًا، وكان ذلك في مباراة الشعلة عام 2009 .