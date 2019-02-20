مباراة الأهلي والفتح.. حسين عبدالغني يحاول الاعتداء على محمد العويس (فيديو)

انفعل حسين عبدالغني، قائد النادي الأهلي السعودي، على زميله محمد العويس حارس الفريق، عقب الخسارة أمام الفتح في الدوري السعودي.

وأظهرت كاميرا المباراة عبدالغني وهو يتجه إلى العويس ويتمتم بكلمات غير مفهومة ويحاول الاعتداء عليه، ويحاول لاعبو الفتح تهدئته.

انفعال حسين عبدالغني“ بعد نهاية المباراة على لاعب فريقه محمد العويس ! وش عاد باقي ياحسين ما سويته !#الفتح_الأهلي pic.twitter.com/IHyb01Tjzh — بندر العبدلي (@Bandar_696) ٢٠ فبراير ٢٠١٩

وواصل فريق الأهلي إهدار النقاط في الدوري السعودي لكرة القدم للجولة الثانية على التوالي.

فبعد الخسارة من النصر بنتيجة 1-2، عاد ليخسر بنفس النتيجة، ولكن هذه المرة أمام مضيفه الفتح، في افتتاح مباريات الجولة الحادية والعشرين للمسابقة المحلية.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد الأهلي عند 36 نقطة في المركز الرابع، فيما ارتقى الفتح للمركز السادس برصيد 31 نقطة.

ويتصدر المسابقة فريق الهلال برصيد 49 نقطة بفارق 6 نقاط عن النصر.