محمد المجحد يقود الفتح لفوز مثير على النادي الأهلي في الدوري السعودي(فيديو)

قاد محمد المجحد نادي الفتح إلى الفوز على الأهلي 2-1عندما سجل هدفي فريقه في المواجهة التي جمعت الفريقين، اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الإحساء في افتتاح مباريات الجولة الـ21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز المجحد هدف فريقه الأول في الدقيقة السابعة، وأدرك مهند عسيري التعادل عند الدقيقة 73 قبل أن يسجل المجحد الهدف الثاني عندما سجل هدف الفوز عند الدقيقة 90 .

النتيجة رفعت رصيد الفتح إلى 31، وبقي في المركز السابع، بينما تجمّد رصيد الأهلي عند 36 نقطة، ومهدد بفقدان مركزه الرابع.

الهدف الأول لنادي الفتح سجله اللاعب محمد المجحد في الدقيقة 7

الفتح 1 : 0 الأهلي#الفتح_الاهلي#دوري_بلس pic.twitter.com/dDauMLEPPS — دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٠ فبراير ٢٠١٩

الهدف الأول لنادي الأهلي سجله اللاعب مهند عسيري في الدقيقة 73

الفتح 1 : 1 الأهلي#الفتح_الاهلي#دوري_بلس pic.twitter.com/Fn2Gmcux2h — دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٠ فبراير ٢٠١٩